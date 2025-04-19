Doğum yardımında ilk ödeme tarihi belli oldu: Bakan Göktaş 5 bin TL doğum yardımıyla ilgili konuştu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, doğum yardımında ilk ödeme tarihini duyurdu. Çocuklu ailelere yönelik "doğum yardımı" uygulaması yarın hayata geçecek. Uygulama kapsamında, 15 Mayıs 2015 ve sonrasında çocuk sahibi olan Türk vatandaşlarına doğum yardımı verilecek.Göktaş, doğum yardımı ödemeleri için mayıs ayını işaret etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.