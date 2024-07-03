Doktor ve hemşire maaş zammında son durum: Doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanması ardından doktor ve hemşirelerin yeni maaşı merak konusu oldu. 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte polis, öğretmen, doktor ve hemşirelere yapılacak zam oranı da ilan edildi.