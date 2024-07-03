ntv.com.tr

Doktor ve hemşire maaş zammında son durum: Doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu?

Doktor ve hemşire maaşlarına zamda son durum merak ediliyor. Diğer memurlar gibi doktor ve hemşireler de ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 2024 temmuz zammı ardından doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu?

Doktor ve hemşire maaş zammında son durum: Doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu? - 1

Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanması ardından doktor ve hemşirelerin yeni maaşı merak konusu oldu. 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte polis, öğretmen, doktor ve hemşirelere yapılacak zam oranı da ilan edildi. 

NTVPARA HABERLERİ

Doktor ve hemşire maaş zammında son durum: Doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu? - 2

GÜNCEL ZAM ORANI

İlk 6 ay için yüzde 15 sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri yüzde 8,4enflasyon farkına hak kazandı. Yılın ikinci yarısında alacakları yüzde 10'luk sözleşme zammı eklendiğinde zam oranı yüzde 19,3 olacak. 

Doktor ve hemşire maaş zammında son durum: Doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu? - 3

DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Uzman Doktor (1/4 derece) 82.026 TL (2024 Ocak-Haziran) - 97.857 TL (2024 Temmuz-Aralık)

Hemşire (Üniversite Mezunu) (5/1 derece) 40.179 (2024 Ocak-Haziran) - 47.934 (2024 Temmuz-Aralık)

Doktor ve hemşire maaşlarında yeni tutarlar Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

DAHA FAZLA GÖSTER