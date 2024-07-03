Doktor ve hemşire maaş zammında son durum: Doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu?
Doktor ve hemşire maaşlarına zamda son durum merak ediliyor. Diğer memurlar gibi doktor ve hemşireler de ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez maaşlarına zam alıyor. Peki, 2024 temmuz zammı ardından doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu?
Memur maaşlarına yapılacak zam oranının açıklanması ardından doktor ve hemşirelerin yeni maaşı merak konusu oldu. 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon verileriyle birlikte polis, öğretmen, doktor ve hemşirelere yapılacak zam oranı da ilan edildi.