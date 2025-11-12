Dolandırıcılar 500 bin sosyal konuta dadandı
12.11.2025 10:02
NTV - Haber Merkezi
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvuru yapmak isteyenleri dolandıran web sitelerine para yatıranlar soluğu savcılıklarda alıyor.
TOKİ'nin 500 bin sosyal konut kampanyasına başvurular başladı. Milyonu geçen başvuru sayısına ulaşan ve 18 Kasım'a kadar sürecek olan başvurularda mağduriyetler yaşanıyor.
Dolandırıcıların kurduğu sahte web siteleri üzerinden başvuru yapmak isteyenler paralarını kaptırıyor.
Konut sahibi olmak isteyen vatandaşların ilgisini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve e-Devlet internet sitelerini taklit eden çok sayıda sahte sayfa açtı.
BAŞVURU, TEMİNAT VE SİGORTA İÇİN PARA TALEBİ
Sahte siteleri arama motorlarında ön sıralara yerleştiren dolandırıcılar, başvuru/teminat/sigorta adı altında şüpheli IBAN'larına yüksek meblağlarda para transferi yapılmasını istedi.
Bu yolla dolandırılan vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) başvurmaları üzerine hızla harekete geçildi.
Başta "TOKİ İlk Evim", "500 bin sosyal konut" başlıklarıyla açılan sahte sayfalar olmak üzere onlarca siteye BTK tarafından erişim engeli getirildi.
BTK tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "TOKİ tarafından yürütülen '500 Bin Sosyal Konut ile Ev Sahibi Türkiye' projesi kapsamında gerçekleştirildiği iddia edilen dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin olarak, gerek Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından geliştirilen yazılımlar aracılığıyla, gerekse kurumumuza ulaşan ihbarların değerlendirilmesi sonucunda ilgili bağlantı adresleri zararlı bağlantılar listesine eklenmiş olup bu adreslere erişim, operatörler tarafından altyapı seviyesinde engellenmiştir." ifadeleri kullanıldı.
OLTALAMA YÖNTEMİYLE DOLANDIRICILIK
CİMER başvurularına konu dolandırıcılık olayları, siber güvenlik alanında "oltalama" (phishing) olarak adlandırılan bir siber saldırı türüne giriyor.
Bu tür saldırılarda kötü niyetli kişiler tarafından güvenilir internet siteleri veya hizmetlerin taklit edilmesi yoluyla kullanıcıların yanıltılması ve sahte siteler üzerinden kişisel bilgi paylaşmaları veya işlem yapmalarının sağlanması amaçlanıyor.
Bu tarz saldırıya maruz kalındığının fark edilmesi halinde ilgili hesaplara ait parolaların hızla güncellenmesi, suç teşkil eden durumlarda ise adli makamlar ve kolluk birimlerine müracaat edilmesi gerekiyor.
SAMSUN'DA BİR VATANDAŞ DOLANDIRILDI
Samsun'da 43 yaşındaki sağlık personeli Volkan Kırak, internet üzerinden TOKİ Başkanlığı'nın sosyal konut projesine başvuru yapmak isterken sahte bir siteye yönlendirildi.
Sitedeki formu dolduran ve kendisine verilen IBAN numarasına 7 bin 500 lira yatıran Kırak, başvurusunun tamamlandığına dair bir mesaj aldı. Ancak daha sonra durumu şüpheli bularak bankanın müşteri hizmetlerini arayan Kırak, dolandırıldığını fark etti.
Yaşadıklarının ardından Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan Kırak, "Benim gibi birçok kişi aynı yöntemle dolandırılmış. Vatandaşlar, resmi işlemlerini mutlaka TOKİ'nin kendi internet adresinden yapsın" diyerek uyarıda bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.