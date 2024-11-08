Dolar, altın, borsa, mevduat faizi... İşte ekim ayının en fazla kazandıran yatırım aracı

6 aylık değerlendirmeye göre, mevduat faizi (brüt), Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 12,61, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,03, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 21,54 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak hesaplandı.