Dolar, altın, borsa, mevduat faizi... İşte ekim ayının en fazla kazandıran yatırım aracı
Ekim ayında en yüksek reel getiri yüzde 3,2 ile külçe altında gerçekleşti. Mevduat faizi yüzde 2.03 oranında reel getiri kazandırırken BİST 100 endeksi yüzde 10,81 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.
Buna göre, ekimde aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,82, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 3,2 oranlarıyla külçe altında görüldü.