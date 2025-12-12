Dolar mı Euro mu Türk Lirası mı? 2026 için tahminler

Türk Lirası'nın reel getirisinin dolar ve Euro'dan yüksek olacağı beklentisi hakim olmaya devam ediyor. Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerinin devam edeceğine dair beklentiler artsa da mevcut yüzde 38'lik politika faizi oranı, 2026 yılında 8 para politikası toplantısı yapılması halinde ve her toplantıda da 125 baz puanlık indirim olması durumunda bin baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 28'e düşmesi anlamına geliyor. Başka bir deyişle Merkez Bankası'nın 2026 yılı için beklediği yüzde 16-19 arasındaki enflasyon rakamından çok daha yüksek bir faiz oranıyla 2026 yılı tamamlanabilir ve bu da Türk Lirası'nın reel getirisinin yüksek olacağı tahminini ortaya çıkarıyor. Mevduat tarafında ise vergiler dahil bakıldığında enflasyona uyumlu mevduat getirilerinin olacağı tahmin ediliyor.