Dolar mı Euro mu Türk Lirası mı? 2026 için tahminler
12.12.2025 08:36
Burak Taşçı
Dış piyasada ABD Merkez Bankası, iç piyasada ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrasında Euro tarafında rekor görüldü. Euro tarihinde ilk kez 50 lirayı aşarak yıllık bazda enflasyon üstü getiri sağladı. 2026 yılı için ise Merkez Bankası'nın öngörüleri ön plana çıkmaya başladı.
Küresel piyasalar merkez bankalarından gelecek olan faiz kararlarını hazmetmeye başladı. Beklentiler dahilinde gerçekleşen faiz oranları hisse piyasaları üzerinde pek etki göstermese de para piyasaları tarafında hızlı reaksiyonlara neden oldu.
Dünyanın merakla beklediği faiz oranını ABD Merkez Bankası Fed açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan düşürerek yüzde 3,5-3,75 aralığına indirdi. 2026 yılı için bir faiz indirimi beklentisi oluşurken Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin Mayıs 2026'da sona ereceğinden dolayı ve yerine gelecek yeni başkanın da ABD Başkanı Donald Trump'ın ekibinden olacak olması Fed'in daha fazla faiz indirimine gideceğine yönelik sinyalleri artırmaya başladı.
İç piyasada ise dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi 150 baz puan indirerek yüzde 39,5'ten yüzde 38'e düşürdü. Beklentilerin daha önceden satın alınması nedeniyle hisse piyasalarında büyük değişim görülmezken Euro rekor kırdı.
EURO'NUN YÜKSELİŞ SEBEBİ TCMB Mİ?
ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi Euro'nun güç kazanmasını sağladı. İç piyasada TCMB'nin faiz indirimi Euro üzerinde etkili olmadı. Euro/dolar paritesinin güçlü yükseliş göstermesi ve bugün de 1,1749'a kadar çıkması, Fed'in 2026 yılında daha fazla faiz indirimine gitmesi beklentisi, Fed Başkanı Jerome Powell'ın yerine ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimini desteklemeyecek olan müttefiki Kevin Hassett'i Fed'in başına getirecek olması da Euro'ya güç kazandırıyor.
TAHMİNLER DE DÜŞÜK KALIYOR
Dünyanın önde gelen bankaları 2026 yılı için dolar kuru için tahminlerini açıkladı ve büyük uçurumlar da bulunmuyor. Doların 2026 yılında en yüksek 53 liraya çıkacağını tahmin eden bankalar başka bir deyişle 2026 yılı sonuna kadar dolar tarafında yaklaşık yüzde 25'lik artış bekliyor. Bu beklentinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz net olmadığı için yatırımcılarda kafa karışıklığı oluşuyor. Enflasyon paralelinde bir artışı ifade eden azami 53 lira seviyesi reel getiri açısından negatiflik tarafta kalacağı beklentisi nedeniyle, dolar ve Euro'ya yatırımın doğru olup olmadığı konusunda tartışmaları da ortaya çıkardı.
DOLAR VE EURO NE KADAR KAZANDIRDI?
Dolar 2025 yılına 35,38 liradan başlamıştı. Yılın bitmesine sayılı günler kala bugün en yüksek 42,69 lirayı gördü. Yaklaşık bir yıllık süreçte dolar yüzde 21'e yakın değer kazanmış oldu.
Euro 2025 yılına 36,67 liradan başladı. Bugün en yüksek 50,17 lirayı gördü. Böylece bir yıla yakın sürede yüzde 36,81 oranında yükselmiş oldu. Enflasyonun üzerinde getiri sağlasa da Türk Lirası mevduatın getirisine vergiler hariç yaklaşmış oldu.
TÜRK LİRASI DAHA FAZLA MI KAZANDIRACAK?
Türk Lirası'nın reel getirisinin dolar ve Euro'dan yüksek olacağı beklentisi hakim olmaya devam ediyor. Merkez Bankası'ndan faiz indirimlerinin devam edeceğine dair beklentiler artsa da mevcut yüzde 38'lik politika faizi oranı, 2026 yılında 8 para politikası toplantısı yapılması halinde ve her toplantıda da 125 baz puanlık indirim olması durumunda bin baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 28'e düşmesi anlamına geliyor. Başka bir deyişle Merkez Bankası'nın 2026 yılı için beklediği yüzde 16-19 arasındaki enflasyon rakamından çok daha yüksek bir faiz oranıyla 2026 yılı tamamlanabilir ve bu da Türk Lirası'nın reel getirisinin yüksek olacağı tahminini ortaya çıkarıyor. Mevduat tarafında ise vergiler dahil bakıldığında enflasyona uyumlu mevduat getirilerinin olacağı tahmin ediliyor.
MERKEZ BANKASI TAHMİNLERİNİ GÜNCELLİYOR
Nitekim, Merkez Bankası açıkladığı son enflasyon raporunda 2025 yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri yüzde 25-29 aralığından yüzde 31-33 aralığına çıkarılmıştı. 2026 yılında da enflasyon raporlarında enflasyon tarafında beklentilerin güncellenmesi bekleniyor. Güncellemeler sonrasında Türk Lirası'nın reel getirisinin yeniden hesaplanması gerekiyor.
YÜZDE 60'LIK RASYO TL'Yİ GÜÇLÜ TUTUYOR
Makro ihtiyati tedbirler kapsamında Türk Lirası/Yabancı Para rasyosunun yüzde 60'ın üstünde olması gerekiyor. Bundan dolayı bankalar TL mevduata yüksek faiz vererek TL mevduatı çoğaltmaya çalışıyor. Politika faizinin üzerinde mevduat faizleri görülebiliyor. Mevcutta yüzde 38'e düşen politika faizine karşılık yıllık yüzde 41 civarında mevduat faizi veren bankalar bulunuyor.
KREDİ FAİZLERİ DÜŞER Mİ?
Merkez Bankası'nın faiz indirimi öncelikle mevduat faizlerine indirim olarak yansıyacak. Rasyosunu tamamlayan bankalar faizleri politika faizi ya da daha altına çekecekken tamamlayamayan bankalar politika faizinin bir miktar daha üstünde faiz verecek. Mevduat faiz oranları belli seviyeye oturduktan sonra kredi faizlerinde de bir miktar gerileme görülmesi bekleniyor.