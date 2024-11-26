Donald Trump'tan Elon Musk'a yeni görev
ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a bir yapay zeka yetkilisi arayışında olduğu bildirildi. En büyük destekçilerinden Elon Musk'ın yapay zeka yetkilisi olmayacağı ancak çalışmaları yakından takip edeceği ifade edildi. Kripto ve yapay zeka yetkilerinin tek bir isim altında toplanabileceği de belirtildi.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a bir yapay zeka yetkilisi atamayı düşündüğü bildirildi.
ABD basınında yer alan habere Trump'ın atayacağı yapay zeka yetkilisi, federal politika ve gelişmekte olan teknolojilerin hükümet tarafından kullanımını koordine edecek.