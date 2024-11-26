Donald Trump'tan Elon Musk'a yeni görev

Elon Musk'ın yapay zeka yetkilisi olmayacağını belirtilirken, yapay zeka ile ilgili süreçleri yakından takip edeceği ve çalışmalara katılım sağlayacağı ifade edildi.



Yapay zeka ve kripto rollerinin aynı yetki altında toplanabileceği de kaydedildi. Geçen hafta Trump'ın bir kripto yöneticisi atamayı planladığı belirtilmişti.