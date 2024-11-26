Donald Trump'tan Elon Musk'a yeni görev

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın Beyaz Saray'a bir yapay zeka yetkilisi arayışında olduğu bildirildi. En büyük destekçilerinden Elon Musk'ın yapay zeka yetkilisi olmayacağı ancak çalışmaları yakından takip edeceği ifade edildi. Kripto ve yapay zeka yetkilerinin tek bir isim altında toplanabileceği de belirtildi.

Donald Trump'tan Elon Musk'a yeni görev - 1

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a bir yapay zeka yetkilisi atamayı düşündüğü bildirildi.

ABD basınında yer alan habere Trump'ın atayacağı yapay zeka yetkilisi, federal politika ve gelişmekte olan teknolojilerin hükümet tarafından kullanımını koordine edecek.

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Donald Trump'tan Elon Musk'a yeni görev - 2

Elon Musk'ın yapay zeka yetkilisi olmayacağını belirtilirken, yapay zeka ile ilgili süreçleri yakından takip edeceği ve çalışmalara katılım sağlayacağı ifade edildi.

Yapay zeka ve kripto rollerinin aynı yetki altında toplanabileceği de kaydedildi. Geçen hafta Trump'ın bir kripto yöneticisi atamayı planladığı belirtilmişti.

Donald Trump'tan Elon Musk'a yeni görev - 3

Musk, daha önce yapay zeka dünyansının önde gelen isimleri OpenAI'den Sam Altman ve Google'dan Sundar Pichai ile sorun yaşamıştı. Musk'ın söz konusu görevi kendi şirketleri lehine kullanabilceği eleştirileri yapılıyor.

Ünlü iş insanının xAI isimli bir yapay zeka şirketi bulunuyor.

Donald Trump'tan Elon Musk'a yeni görev - 4

Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na (DOGE) atanmıştı.

Söz konusu birimin hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sunacağı bildirilmişti. DOGE'nin kamu ve hükümet harcamalarındaki israfa odaklanmayı planlayacağı bildirilmişti.

Musk ile Ramaswamy, ilk icraatının ise federal kurumlarda uzaktan çalışmayı sona erdirmek olacağı açıklanmıştı.

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