TRUMP meme coin duyuruldu! Donald Trump’tan yeni kripto hamlesi: Son 24 saatte yüzde 190 yükseldi
ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarından yaptığı kripto para duyurusuyla dikkatleri üzerine çekti. “Yeni resmi Trump meme’i burada!” ifadeleriyle tanıtılan TRUMP adlı meme coin, piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Son 24 saat içerisinde değeri yüzde 190 artarak 18,87 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin yükselmeye devam ediyor.
Trump’ın X ve Truth Social hesaplarında yer alan açıklamada, “Yeni resmi Trump meme’i burada!” ifadesiyle piyasaya sürülen yeni bir kripto para birimine ilişkin duyuruya yer verildi.