TRUMP meme coin duyuruldu! Donald Trump’tan yeni kripto hamlesi: Son 24 saatte yüzde 190 yükseldi

24 SAATTE YÜZDE 190 ARTTI

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 190 artarak 18,87 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri ise yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.



Solana ağı üzerinden çıkarılan coin’in toplam arzının 200 milyon olduğu, bu miktarın üç yıl içinde 1 milyara ulaşacağı belirtiliyor.