TRUMP meme coin duyuruldu! Donald Trump’tan yeni kripto hamlesi: Son 24 saatte yüzde 190 yükseldi

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya hesaplarından yaptığı kripto para duyurusuyla dikkatleri üzerine çekti. “Yeni resmi Trump meme’i burada!” ifadeleriyle tanıtılan TRUMP adlı meme coin, piyasaya hızlı bir giriş yaptı. Son 24 saat içerisinde değeri yüzde 190 artarak 18,87 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin yükselmeye devam ediyor.

TRUMP meme coin duyuruldu! Donald Trump’tan yeni kripto hamlesi: Son 24 saatte yüzde 190 yükseldi - 1

Trump’ın X ve Truth Social hesaplarında yer alan açıklamada, “Yeni resmi Trump meme’i burada!” ifadesiyle piyasaya sürülen yeni bir kripto para birimine ilişkin duyuruya yer verildi.

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TRUMP meme coin duyuruldu! Donald Trump’tan yeni kripto hamlesi: Son 24 saatte yüzde 190 yükseldi - 2

TRUMP SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

20 Ocak’ta ABD’de başkanlık görevini devralmadan önce yapılan duyuru sosyal medyada dikkati çekerken, Trump’ın paylaşımında, “Çok özel Trump topluluğuma katılın. İyi eğlenceler.” şeklinde ifadelere yer verildi.

TRUMP meme coin duyuruldu! Donald Trump’tan yeni kripto hamlesi: Son 24 saatte yüzde 190 yükseldi - 3

24 SAATTE YÜZDE 190 ARTTI

Analiz şirketi Coinmarketcap verilerine göre, son 24 saat içerisinde değeri yüzde 190 artarak 18,87 dolara ulaşan TRUMP adlı meme coin’in piyasa değeri ise yaklaşık 3,7 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Solana ağı üzerinden çıkarılan coin’in toplam arzının 200 milyon olduğu, bu miktarın üç yıl içinde 1 milyara ulaşacağı belirtiliyor.

TRUMP meme coin duyuruldu! Donald Trump’tan yeni kripto hamlesi: Son 24 saatte yüzde 190 yükseldi - 4

HESABI ELE GEÇİRİLDİ İDDİASI

Ancak, bazı sosyal medya kullanıcıları Trump’ın hesabının ele geçirilmiş olabileceğini iddia ederek bu duyuruya şüpheyle yaklaştı. ABD’nin kripto rezerv planları hakkındaki spekülasyonlar ise gündemdeki yerini koruyor.

TRUMP meme coin duyuruldu! Donald Trump’tan yeni kripto hamlesi: Son 24 saatte yüzde 190 yükseldi - 5

Trump’ın “Çok özel topluluğuma katılın” çağrısıyla duyurduğu bu yeni girişim, sosyal medyada ve kripto dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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