En etkili para biriktirme yöntemi buymuş: Japonlar yıllardır uyguluyor

Kakeibo'nun en büyük faydalarından biri, harcamaları yazılı bir şekilde takip eden kişilerin, daha dikkatli ve bilinçli harcama yapma eğiliminde olmalarıdır. Yöntemin etkinliğinden tam anlamıyla faydalanabilmek için, kullanıcıların en az üç ay boyunca bu yöntemi düzenli bir şekilde uygulamaları tavsiye edilir.