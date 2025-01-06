En etkili para biriktirme yöntemi buymuş: Japonlar yıllardır uyguluyor
Gelir ve gider arasındaki dengesizlik, yüksek yaşam maliyetleri, beklenmedik acil harcamalar ve güçlü tüketim kültürü, günümüzde para biriktirmenin önündeki başlıca engeller arasında yer alıyor. Ancak Japon bir gazetecinin ortaya attığı ''Kakeibo'' tekniği, para biriktirme alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olabilir. Bu teknikte, bireylerin kendisine soracağı 7 soru ile para harcama isteğinin bastırılması hedefleniyor.
Japonya'nın ilk kadın gazetecilerinden biri olan Hani Motoko'nun 1902 yılında geliştirdiği ''Kakeibo'' yöntemi, günümüzde yeniden popülerlik kazanmış bir bütçe yönetim tekniğidir.