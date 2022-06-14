Haberler - ntv.com.tr 14.06.2022 - 14:25 | Son Güncelleme : 14.06.2022 - 14:26
Enflasyon verileri bildindiği üzere Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. 5 aylık enflasyon verisinin açıklanmasının ardından gözler haziran ayı verilerine çevrildi.
Emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam, açıklanacak enflasyon rakamları doğrultusunda gerçekleşecek. Peki haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi açıklandı mı? İşte ayrıntılar...
Haziran ayı enflasyon oranı 3 Temmuz Pazar gününe denk geldiğinden dolayı 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 10:00’da açıklanacak.
TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 2,98, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,50 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 39,33 attı.
TÜFE'de yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.
Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.
Mayıs 2022 itibarıyla en az artış gösteren ana gruplar yüzde 0,41 ile eğitim, yüzde 1,49 ile haberleşme ve yüzde 1,61 ile sağlık oldu. Artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 6,53 ile alkollü içkiler ve tütün, yüzde 6,15 ile eğlence ve kültür, yüzde 5,47 ile lokanta ve oteller oldu.
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de Mayıs 2022'de bir önceki aya göre yüzde 3,83, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 27,59, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,63 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 34,64 artış gerçekleşti.
Açıklanan Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık emekli ve memur zammı şu şekilde kesinleşti.
- SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 35,64- Memur ve memur emeklisi için enflasyon farkı 28,14
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren kira artış oranı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi. Düzenlemeye göre; 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde artış bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.
Bu düzenleme ile beraber TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranı ile kira artış oranı hesaplama yöntemi 1 yıl boyunca geçerliliğini yitirdi.
Merkez Bankası'nın haziran ayı Piyasa Katılımcıları Anketi henüz yayımlanmadı.
Bankanın mayıs ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 17,75 ihtimalle yüzde 31-34,99 aralığında, yüzde 17,60 ihtimalle ise yüzde 35-38,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,05’inin beklentilerinin yüzde 31-34,99 aralığında, yüzde 19,05‘inin beklentilerinin ise yüzde 35-38,99 aralığında olduğu gözlendi.