Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu

Sosyal medyanın da etkisiyle Dubai çikolatası trendi, son iki ayda fıstık fiyatlarında ortalama yüzde 25 artışı beraberinde getirdi. Antep fıstığı ihtiyacı artınca da arz talep dengesi bozuldu. Baklava ve fıstıklı tatlı üreticileri geçen hafta kilosu ortalama 900 lira olan antep fıstığını bu hafta bin 300 liradan satın aldı. Üreticiler baklava üretimini azaltırken, satışlar da yüzde 40 oranında düştü.

Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu - 1

Tüm dünyada sosyal medyanın da etkisiyle popüler olan Dubai çikolatası, hammaddelerinden biri olan antep fıstığına talebi artırdı.

NTVPARA HABERLERİ

Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu - 2

Paketli üretimi de yaygınlaşan Dubai çikolatası, tatlıcıların yanı sıra fırınlarda, marketlerde ve mahalle bakkallarının da raflarında yerini aldı.

Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu - 3

ARZ TALEP DENGESİ BOZULDU

Antep fıstığı ihtiyacının artmasıyla piyasadaki arz talep dengesinin bozulmasından en çok baklava ve fıstıklı tatlı üreticileri etkilendi.

Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu - 4

Geçen hafta kilosu ortalama 900 liradan antep fıstığı tedarik eden baklavacılar, bu hafta bin 300 liradan antep fıstığı satın aldı.

Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu - 5

"DÜŞEN FISTIK FİYATLARI DUBAİ ÇİKOLATASI NEDENİYLE GERİ ÇIKTI"

Tatlıcı Mehmet Çiftçi fıstık fiyatlarında bir haftada artış yaşandığını belirtti.

Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu - 6

"Biz normalde baklava, kadayıf ve künefe üzerine çalışıyoruz ama Dubai çikolatasına o kadar çok talep var ki biz de üretmek zorunda kaldık." diye konuşan Çiftçi, "Fıstık fiyatları da ona göre çok yükseldi. Geçen haftadan bu haftaya ortalama 900 lira bandındayken şu an bin 200 lira, bin 300 lira civarına çıktı." dedi.

Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu - 7

Fıstık fiyatlarının iki ay önce düştüğünden söz eden Çiftçi, "Düşen fıstık fiyatları Dubai çikolatası yüzünden geri çıktı. Biz yine düşmesi taraftarıyız ama yine de çıkacağını söylüyorlar. Bin 500 lirayı bulacağını söylüyorlar. Baklavayı çok inanılmaz etkiliyor yani yüzde 40 civarında baklava satışlarını etkiledi." ifadelerini kullandı.

Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu - 8

Her müşterinin Dubai çikolatası sorduğuna dikkat çeken Çiftçi, "Bugün ben 5 tepsi yaparken 2 tepsiye, 10 tepsi yaparken 5 tepsiye düştüm." diye konuştu.

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