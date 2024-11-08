Dubai çikolatası fırtınası baklavacıları zora soktu
Sosyal medyanın da etkisiyle Dubai çikolatası trendi, son iki ayda fıstık fiyatlarında ortalama yüzde 25 artışı beraberinde getirdi. Antep fıstığı ihtiyacı artınca da arz talep dengesi bozuldu. Baklava ve fıstıklı tatlı üreticileri geçen hafta kilosu ortalama 900 lira olan antep fıstığını bu hafta bin 300 liradan satın aldı. Üreticiler baklava üretimini azaltırken, satışlar da yüzde 40 oranında düştü.
Tüm dünyada sosyal medyanın da etkisiyle popüler olan Dubai çikolatası, hammaddelerinden biri olan antep fıstığına talebi artırdı.