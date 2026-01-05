Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 12,20 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.

İŞTE HİSSE ORANINA GÖRE DUL VE YETİM MAAŞLARI