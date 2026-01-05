Dul ve yetim aylıkları belli oldu
05.01.2026 11:51
Burak Taşçı
Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam açıklandı. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 12,20 oranında zam yapıldı.
Anadolu Ajansı
Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 12,20 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.
İŞTE HİSSE ORANINA GÖRE DUL VE YETİM MAAŞLARI
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV
NTV