Dul ve yetim aylıkları belli oldu

05.01.2026 11:51

Burak Taşçı

Milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimin aylıklarını ilgilendiren zam açıklandı. Dul ve yetimleri aylıklarına yüzde 12,20 oranında zam yapıldı.

Anadolu Ajansı

Türkiye'de milyonlarca SSK ve Bağ-Kurlu dul ve yetimlerin maaşlarına yapılacak zam belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışının yüzde 12,20 olmasından dolayı dul ve yetim maaşları da bu seviyede yükseltildi.

 

İŞTE HİSSE ORANINA GÖRE DUL VE YETİM MAAŞLARI

