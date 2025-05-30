Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman, hangi gün yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. Bayram ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak ödenirken dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranına göre ödeme yapılacak. Bayram ikramiyelerinin tamamı Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak. Ödemeler, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yapılacak. Peki Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin bilgiler…

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman, hangi gün yatacak? - 1

Vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına her ay düzenli olarak dul ve yetim maaşı ödemesi yapılıyor. Dul ve yetim maaşı ödemeleri %75, 50 ve 25 olarak değişiklik gösteriyor. Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şampiyon sporcular, yaşlılık aylığı alanlar, terörden zarar gören siviller, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi tarafından alınacak. Kurban Bayramı’nın başlamasına kısa bir zaman kala bayram ikramiyesi ödeme günleri merak ediliyor. Peki Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin bilgiler…

NTVPARA HABERLERİ

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman, hangi gün yatacak? - 2

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. Ancak dul ve yetim aylığı alanlara yönelik ikramiye ödeme günleri henüz açıklanmadı. Açıklanan programa göre ikramiye ödemeleri 4 Haziran’a kadar tamamlanacak. Dul ve yetim maaşı ikramiyelerinin en geç 4 Haziran tarihine kadar ödenmesi bekleniyor. 

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman, hangi gün yatacak? - 3

DUL VE YETİM MAAŞI ALANLAR NE KADAR ÖDEME ALACAK?

Buna göre vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda bayram ikramiyesinin yüzde 75’i ödeniyor. Çocuk olması durumunda ise yüzde 50 ödeme alınıyor. Ölüm aylığı alanlar ise ikramiyenin yüzde 25’inden yararlanıyor.

Dul ve yetim maaşını yüzde 75 hisse oranına göre alanlar 3.000 lira,

Dul maaşı olarak yüzde 50 hisse oranında ödeme alanların ikramiyesi ise bu yıl 2 bin lira,

Ölüm aylığı alan ve yüzde 25 hisse oranına göre ödeme yapılanlara ise ikramiye olarak 1.000 lira yatırılacak.

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman, hangi gün yatacak? - 4

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

▪️4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 31 Mayıs tarihinde,

▪️4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 1 Haziran tarihinde,

▪️4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 2-3-4 Haziran tarihlerinde ödenecek

Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman, hangi gün yatacak? - 5
DAHA FAZLA GÖSTER