Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman, hangi gün yatacak?

Vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına her ay düzenli olarak dul ve yetim maaşı ödemesi yapılıyor. Dul ve yetim maaşı ödemeleri %75, 50 ve 25 olarak değişiklik gösteriyor. Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şampiyon sporcular, yaşlılık aylığı alanlar, terörden zarar gören siviller, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi tarafından alınacak. Kurban Bayramı’nın başlamasına kısa bir zaman kala bayram ikramiyesi ödeme günleri merak ediliyor. Peki Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin bilgiler…