Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman, hangi gün yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihlerini duyurdu. Bayram ikramiyeleri bu yıl 4 bin lira olarak ödenirken dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranına göre ödeme yapılacak. Bayram ikramiyelerinin tamamı Kurban Bayramı öncesinde hesaplara aktarılacak. Ödemeler, maaş alınan hesaplar aracılığıyla yapılacak. Peki Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi 2025 ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin bilgiler…
Vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına her ay düzenli olarak dul ve yetim maaşı ödemesi yapılıyor. Dul ve yetim maaşı ödemeleri %75, 50 ve 25 olarak değişiklik gösteriyor. Emekli bayram ikramiyesi SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri, şampiyon sporcular, yaşlılık aylığı alanlar, terörden zarar gören siviller, şehit yakınları, gaziler ve diğer birçok hak sahibi tarafından alınacak. Kurban Bayramı’nın başlamasına kısa bir zaman kala bayram ikramiyesi ödeme günleri merak ediliyor. Peki Dul ve yetim maaşı alanlara bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, ödemelere ilişkin bilgiler…