Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor

KRİPTO PARALARDA SATIŞLAR HIZLANDI

Küresel piyasalardaki satış dalgası en sert kripto paraları vurdu.



Bitcoin, yüzde 18'in üzerinde düşüşle şubat ayından bu yana ilk kez 49 bin doların altına indi.



Kısa bir süre önce ETF başvuruları onaylanan Ethereum ise yüzde 20'den fazla düşüşle 2 bin 110 doları gördü. En büyük ikinci kripto varlık Ethereum, ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.



Son 24 saatte kripto piyasasından 1,2 milyar dolarlık pozisyon silindi.