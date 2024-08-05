Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor
Küresel piyasalarda deyim yerindeyse "kara pazartesi" yaşıyor. ABD'nin resesyona gireceği korkusu artarken, Ortadoğu'da gerilim had safhaya ulaştı. Riskli varlıklarda satışlar ABD'den Asya'ya dalga dalga yayıldı. İşte küresel ekonomide yaşananlar...
ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesi ve Asya piyasalarındaki gelişmelerin ardından küresel piyasalardaki satış baskısı derinleşirken, New York borsası haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.
Dev teknoloji şirketlerinin hisseleri keskin bir düşüş yaşadı. Muhteşem Yedili olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin piyasa değeri bugün toplam 1,3 trilyon dolar azalabilir.