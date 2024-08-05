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Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor

Küresel piyasalarda deyim yerindeyse "kara pazartesi" yaşıyor. ABD'nin resesyona gireceği korkusu artarken, Ortadoğu'da gerilim had safhaya ulaştı. Riskli varlıklarda satışlar ABD'den Asya'ya dalga dalga yayıldı. İşte küresel ekonomide yaşananlar...

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 1

ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesi ve Asya piyasalarındaki gelişmelerin ardından küresel piyasalardaki satış baskısı derinleşirken, New York borsası haftanın ilk işlem gününe sert düşüşle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 1000 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 2,68 azalarak 38.670,55 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 4,07 azalışla 5.128,93 puana ve Nasdaq endeksi 1000 puanın üzerinde düşerek yüzde 6,25 kayıpla 15.728,46 puana geriledi.

Dev teknoloji şirketlerinin hisseleri keskin bir düşüş yaşadı. Muhteşem Yedili olarak adlandırılan teknoloji şirketlerinin piyasa değeri bugün toplam 1,3 trilyon dolar azalabilir.

NTVPARA HABERLERİ

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 2

Haftanın ilk işlem gününde teknoloji hisselerindeki düşüş öne çıkarken, piyasalardaki yapay zeka rallisinde dikkati çeken şirketlerden Nvidia'nın hisseleri yüzde 10'un üzerinde düştü.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın hisseleri ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Berkshire Hathaway'in şirketteki hissesini yarıya azaltmasının ardından yüzde 5'ten fazla değer kaybetti.

Diğer büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft'un hisseleri yüzde 3'ü, Meta'nın hisseleri yüzde 4'ü, Alphabet'in hisseleri yüzde 3'ü ve Amazon'un hisseleri yüzde 5'i aşkın geriledi.

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 3

FED'DEN ACİL ADIM GELİR Mİ?

Borsa ve kripto paralarda panik satışları engellenemezken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) acil bir adım atabileceği fiyatlanmaya başladı.

Analistler, ABD'de sanayi ve istihdam verilerinin ardından yüksek enflasyon riskine dair endişelerin tamamen ortadan kalktığını belirtti.

Fed'in gelecek ay 50 baz puan faiz indireceğine kesin gözüyle bakılırken, bankanın piyasalardaki endişeyi yatıştırmak için acil toplantı yapma ihtimalinin bulunduğunu ifade edildi.

Yatırımcılar Fed'in bir hafta içinde olağanüstü toplantı ile 25 baz puanlık faiz indirimine gitme olasılığını yüzde 60 olarak fiyatladı.

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 4

AVRUPA BORSALARI TEPETAKLAK

Avrupa borsalarında da kayıplar yüzde 3'yi aştı ve altı ayın en düşük seviyelerine yaklaştı. Bankacılık ve teknoloji hisselerinde sert düşüşler görüldü.

Stoxx Europe 600 gösterge endeksi TSİ 15.52'de yüzde 3,54 düşüşle 480,22 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 3,32 azalışla 17.074,72 puan seviyesinde işlem gördü.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,86 değer kaybıyla 7.940,97 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 3,68 düşüşle 30.841 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,53 azalışla 7.068,69 puana geriledi.

Teknoloji hisselerindeki kayıplar yüzde 4,5 olurken, banka hisselerinde yüzde 4,4 ve petrol, gaz, perakende ve otomotiv şirketlerinin hisselerinde yüzde 4'e ulaşan değer kaybı görüldü.

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 5

BORSA İSTANBUL İKİ KEZ DEVRE KESTİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 4,05 değer kaybederek 10.049,54 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 17.00 itibarıyla yüzde 5 düşüşle 7.744 puandan işlem gördü.

Bankacılık endeksindeki kayıplar yüzde 5, holding endeksi yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Açılışta BIST 100 endeksinde kayıpların yüzde 5'i ve 7'yi aşması nedeniyle 2 sonucu 2 kere endekse bağlı devre kesici devreye girdi.

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 6

KRİPTO PARALARDA SATIŞLAR HIZLANDI

Küresel piyasalardaki satış dalgası en sert kripto paraları vurdu.

Bitcoin, yüzde 18'in üzerinde düşüşle şubat ayından bu yana ilk kez 49 bin doların altına indi.

Kısa bir süre önce ETF başvuruları onaylanan Ethereum ise yüzde 20'den fazla düşüşle 2 bin 110 doları gördü. En büyük ikinci kripto varlık Ethereum, ocak ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Son 24 saatte kripto piyasasından 1,2 milyar dolarlık pozisyon silindi.

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 7

ASYADA TARİHİ DÜŞÜŞ

Asya piyasalarında da tarihi bir düşüşün yaşandı. Japon pay piyasalarında, düşüş yüzde 10'u aşarken, Güney Kore'de de yüzde 10'a yaklaştı.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 8,77 değer kaybıyla 2.441,5 puandan günü tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,46 azalışla 16.698 puanda, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,54 düşüşle 2.860 puandan günü tamamladı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 3 düşüşle 78.520 puanda bulunuyor.

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 8

JAPONYA'DA NELER OLUYOR?

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 12,40 ile 1987'den bu yana en büyük düşüşü kaydetti. Endeksteki düşüşte Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) adımları ile küresel piyasalardaki resesyon endişeleri etkili oldu.

BoJ'un faiz artırım döngüsünün girmiş olabileceği yönündeki beklentiler güçlendi. Bu durumun ABD'deki resesyon endişeleriyle birleşmesinin ardından ülke varlıklarına ilişkin risk algısı had safhaya ulaştı.

Yıl içerisinde 161,3'e kadar çıkan dolar yen paritesi 142,2 ile ocak ayından bu yana en düşük seviyeyi test etti.

Dünya ekonomisinde "kara pazartesi" yaşanıyor - 9

Döviz piyasasında özellikle ABD ekonomisinde yavaşlama belirtileri ve Japonya Merkez Bankası'nın geçen hafta politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkarması ve bankanın gelecek birkaç yıl içinde aylık tahvil alımlarını yarıya indirme planını açıklaması, yenin dolar başta olmak üzere diğer para birimleri karşısında önemli ölçüde değer kazanmasına yol açıyor.

Yendeki bu artışın, kurumsal karları azaltacağını hesaplayan analistler, bu durumun ülkenin uluslararası sanayi şirketlerinin hisse fiyatlarına da olumsuz yansıdığını bildirdi.

Japonya ve ABD'de faiz oranlarındaki ani çifte dönüşün yenin düşüşünü kırmış olabileceğinden piyasaların dalgalı kalmasını bekleyen analistler, ABD ile Japonya arasındaki getiri farkının gelecek yıl önemli ölçüde azalacağını varsayıyor.

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