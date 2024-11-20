Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar
Bu yıl dünya gündemine bölgesel savaşlar, ekonomik sorunlar ve seçimler damga vurdu. Gelecek yıl hangi gelişmelerin takip edileceği de merak konusu. Dünyaca ünlü İngiliz dergisi The Economist, 2025 yılı için çarpıcı bir kapağa imza attı. Derginin kapağında kullanılan görsellerde gelecek yıl yaşanacaklara dair mesajlar verildi.
Donald Trump'ın büyük yükselişi, jeopolitik gerginlikler, nükleer savaş riski...
Londra merkezli The Economist dergisi, 2025 kapağını yayınladı. Dergi, gelecek yıl takip edilecek temaları belirledi.