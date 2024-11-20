Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar

Bu yıl dünya gündemine bölgesel savaşlar, ekonomik sorunlar ve seçimler damga vurdu. Gelecek yıl hangi gelişmelerin takip edileceği de merak konusu. Dünyaca ünlü İngiliz dergisi The Economist, 2025 yılı için çarpıcı bir kapağa imza attı. Derginin kapağında kullanılan görsellerde gelecek yıl yaşanacaklara dair mesajlar verildi.

Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar - 1

Donald Trump'ın büyük yükselişi, jeopolitik gerginlikler, nükleer savaş riski...

Londra merkezli The Economist dergisi, 2025 kapağını yayınladı. Dergi, gelecek yıl takip edilecek temaları belirledi.

NTVPARA HABERLERİ

Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar - 2

Dergi kapağının tam ortasında Trump'ın fotoğrafı yer alıyor. Yanında ise bir uzay roketi bulunuyor.

Yurt dışı basınında bunlar Trump ve Elon Musk'ın yükselişinin simgesi olarak yorumlandı.

Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar - 3

2024'e iktidar olarak giren yıl içinde partiler büyük kayıplar yaşadı. Avrupa'da sağ partiler dikkat çekici şekilde yükselişe geçti.

Kapağın sol kısmında Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen var. Hemen altında ise çatlak bir sandık...

Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar - 4

Kapakta, nükleer simge ve aşı fotoğrafı da yer alıyor.

İklim değişikliğini simgeleyen görseller bulunuyor.

Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar - 5

The Economist, küresel ekonomi ve piyasalar için de çalkantılı bir tablo çizdi.

Kapakta inişli çıkışlı piyasayı gösteren çizimler kullanıldı.

Piyasalarda düşüşü gösteren "ters ok" işaretleri yer aldı.

Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar - 6

Trump'ın görselinin hem solunda hem altında dolar işareti var.

Bu işaretin yanında bulunan yükseliş grafiği dikkat çekiyor.

Japon yeni için ise aşağı yönlü okla düşüş tahmini yapıldı.

Dünyaca ünlü dergiden 2025 yılı kehanetleri: Trump, nükleer savaş, çalkantılı piyasalar - 7

Ayrıca kapakta birçok yerde çip çizimleri yer aldı.

Çip teknolojisine dair gelişmelerin gelecek yıl da gündemde olacağı mesajı verildi.

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