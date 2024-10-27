Dünyada rakibi yok! "Dalların altın sarısı"nda hasat zamanı... "Nasıl kuyumcuda pırlanta, altın varsa bizde de bu"

Türkiye'nin birçok ilinin yanı sıra yurt dışına da gönderimler yapıldığını açıklayan Koç, "Bu yıl her şey güzel geçiyor hasat ise yaklaşık 10 gün sonra son bulur gibi. Ayva coğrafi işaretli bir ürün ve bu üründen lokum, kolonya gibi birçok üretim alanında kullanılıyor. Ayva, Türkiye'nin bazı şehirlerinde de yetişiyor ancak Sakarya'dakinin damak tadını hiçbiri tutmuyor. Özellikle bu sene ayvanın su oranı çok yüksek çünkü iklimlerin kurak geçmesi sulama imkanını artırdı. Rekoltenin yanı sıra diğer senelere oranla bu senenin damak tadı da yüksek. Tarladan 15-25 liraya çıkan ürün marketlerde duyduğumuz kadarıyla 80 ile 90 lira arasında satılıyor.” dedi.