Dünyada rakibi yok! "Dalların altın sarısı"nda hasat zamanı... "Nasıl kuyumcuda pırlanta, altın varsa bizde de bu"
Dünyaya ihracatı yapılan ve Sakarya'nın Geyve ile Pamukova ilçelerinde yetiştirilen coğrafi işaretli "Dalların altın sarısı" ayvada hasat devam ediyor. Sapından yaprağına kadar değerlendirilen ve özenle toplanan dalların altın sarısı, Türkiye pazarının yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor. Ayva üreticisi Ufuk Koç, "Nasıl kuyumcuda pırlanta, altın varsa bizim de dalımızda coğrafi işaretli sarı elmasımız var." diyerek bu seneki rekolteden memnun olduğunu da ekliyor.
Pekmezi, kurutması, reçeli, kompostosu, çayı yapılan ve sadece elle toplanan "Dalların sarı altını", iç piyasa ihtiyacının önemli kısmını karşılamasının yanı sıra dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor.