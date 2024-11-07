Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklandı. İlk üçte Londra, New York ve Paris'in yer aldığı listeye Türkiye'den de 3 şehir girdi.

Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var - 1

100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.

NTVPARA HABERLERİ

Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var - 2

Şehirler tanınırlık, saygınlık ve tercih edilebilirliğin yanı sıra iş hayatı ve yatırım cazibesi, kültür ve miras, bilim ve eğitim, yönetişim, yaşanabilirlik, halk ve değerler, sürdürülebilirlik olmak üzere 7 ana başlık ve 45 alt başlık altında araştırıldı.

Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var - 3

LONDRA İLK SIRADA

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da listenin ilk üç sırasında Londra, New York ve Paris yer aldı.

Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var - 4

Tokyo 4'üncü sırada bulunurken Dubai'nin 5'inci, Singapur'un 6'ncı, Los Angeles'in 7'nci, Sydney'in 8'inci, San Francisco'nun 9'uncu, Amsterdam'ın 10'uncu olduğu görüldü.

Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var - 5

İSTANBUL 6 SIRA YÜKSELDİ

Genel sıralamada geçen yıl 57'nci olan İstanbul 6 sıra yükselerek bu yıl 51'inci oldu. Aynı listede yer alan Antalya 93'üncü, İzmir 98'inci sırada yer buldu.

Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var - 6

3 büyükşehrin temel başarı sıralaması yapıldı. Tanınmada İstanbul 31'inci, Antalya 95'inci, İzmir 100'üncü oldu.

Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var - 7

Saygınlıkta da 51'inci sırada İstanbul bulunurken Antalya 93, İzmir 97'nci sırada yer aldı. Tercih edilebilirlik sıralamasında ise İstanbul 62'nci, Antalya 93'üncü, İzmir 97'nci oldu.

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