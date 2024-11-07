Dünyanın "100 marka şehri" belli oldu: Türkiye'den 3 şehir var
Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance'ın "City Index 2024" araştırmasıyla bu yılın 100 marka şehri açıklandı. İlk üçte Londra, New York ve Paris'in yer aldığı listeye Türkiye'den de 3 şehir girdi.
100 dünya şehri sıralamasının belirlendiği ankete Türkiye, ABD, Almanya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Çin, Endonezya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hindistan, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, Nijerya ve Suudi Arabistan olmak üzere 20 ülkeden 15 bin kişi katıldı.