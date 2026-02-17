Dünyanın en büyük madencilik şirketi açıkladı. Piyasaları alt üst eden maden, stokları rekor kırıyor

Dünyanın en büyük madencilik şirketi olan BHP, bakıra olan talebin hızla yükselmesinden faydalandı. Avustralyalı grup Salı günü yaptığı açıklamada, 31 Aralık'a kadar olan altı aylık dönemde gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 27,9 milyar dolara ulaştığını, hissedarlara ait karın ise yüzde 28 artarak 5,6 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Sonuçlar analistlerin beklentilerini aştı ve şirketin hisseleri yüzde 7,5 artışla işlem görmeye başladı. Şirketin CEO'su Mike Henry Financıal Times' a verdiği röpotajda kazancın en büyük kısmının bakırdan elde edildiğini piyasalarda bakıra olan ilginin giderek arttığını belirtti.