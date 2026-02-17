Dünyanın en büyük madencilik şirketi açıkladı. Piyasaları alt üst eden maden, stokları rekor kırıyor
17.02.2026 14:53
NTV - Haber Merkezi
Dünyanın en büyük madencilik şirketi bakıra olan yönelimini arttırıyor. Küresel maden piyasaları son yıllardır görülmemiş bakır stoklarına sahip durumda bulunuyor.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜYDÜ BAKIRLA DAHA DA KAZANDI
Dünyanın en büyük madencilik şirketi olan BHP, bakıra olan talebin hızla yükselmesinden faydalandı. Avustralyalı grup Salı günü yaptığı açıklamada, 31 Aralık'a kadar olan altı aylık dönemde gelirlerinin bir önceki yıla göre yüzde 11 artarak 27,9 milyar dolara ulaştığını, hissedarlara ait karın ise yüzde 28 artarak 5,6 milyar dolara yükseldiğini belirtti.
Sonuçlar analistlerin beklentilerini aştı ve şirketin hisseleri yüzde 7,5 artışla işlem görmeye başladı. Şirketin CEO'su Mike Henry Financıal Times'a verdiği röpotajda kazancın en büyük kısmının bakırdan elde edildiğini piyasalarda bakıra olan ilginin giderek arttığını belirtti.
ŞİRKETLER BAKIRA YÖNELİYOR
Enerji ve otomotiv sektörlerinden gelen talebin fiyatları yükseltmesiyle bakır , küresel madencilik sektörünün büyümesinin ön saflarında yer alıyor. Henry şirketlerin tahminlerini yükselttiğini, şirketinin 2030'ların ortalarına kadar yıllık 2,5 milyon ton bakır üretmeyi hedeflediğini söyledi.
SON 10 YILIN REKORU
Londra Metal Borsası'na bakıldığında küresel çapta bakır stoklarının son 10 yılın en yüksek seviyelerinde olduğu görülüyor. Bloomberg'de yer alan haberine göre rekor seviyelere yaklaşan fiyatlar, dünyanın en büyük tüketicisi olan Çin'de bakır gibi metallere yönelik endüstriyel talebi düşürdü. Borsalardaki stoklar artmaya başladı.