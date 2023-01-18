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Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası" araştırması sonuçlandı. Geçen yılın lideri olan Apple tahtını kaybederek zirveyi Amazon'a kaptırdı. Dünyanın en değerli markası, bu yıl yaklaşık 299,3 milyar dolar marka değeriyle Amazon oldu. Amazon'u sırasıyla 297,5 milyar dolar marka değeriyle Apple, 281,4 milyar dolarlık değeriyle Google takip ederken Türk markaları ilk 500'e giremedi. Global 500 listesinde şirketlerin 201'ini ABD'li firmalar oluştururken 71'inin Çin, 32'sinin Japon, 31'inin Fransız, 25'inin İngiliz, 24'ünün Alman olduğu görüldü. İşte dünyanın en değerli markaları...

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 1

20. WeChat

Ülke: Çin 

İş Kolu: Medya 

Marka Değeri: 50,2 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 2

19. Toyota 

Ülke: Japonya

iş Kolu: Otomobil

Marka Değeri: 52,5 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 3

18. Starbucks

Ülke: ABD

iş Kolu: Restoran

Marka Değeri: 53,4 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 4

17.  Agricultural Bank

Ülke: Çin

iş Kolu: Banka

Marka Değeri: 57,7 milyar dolar

Çin Ziraat Bankası, Çin'in beş büyük devlet bankasından biridir. Banka 1951 yılında kurulmuştur. Merkezi Pekin'in Dongcheng semtinde yer almaktadır.

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 5

16.  Mercedes-Benz

Ülke: Almanya

iş Kolu: Otomobil

Marka Değeri: 58,8 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 6

15.  State Grid

Ülke: Çin

iş Kolu: Genel Hizmet

Marka Değeri: 58,8 milyar dolar

State Grid Corporation of China, Çin merkezli bir elektrik iletim şirkettir. Şirket, 2002 yılında kurulmuş olup dünyanın en büyük elektrik iletim şirketidir. Merkezi Pekin'in Xicheng semtinde yer almaktadır.

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 7

14. Facebook

Ülke: ABD

iş Kolu: Medya

Marka Değeri: 59 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 8

13.  Home Depot

Ülke: ABD

iş Kolu: Perakende 

Marka Değeri: 61,1 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 9

12.  China Construction Bank

Ülke: Çin

iş Kolu: Banka

Marka Değeri: 62,7 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 10

11.  Deutsche Telekom

Ülke: Almanya

iş Kolu: Telekom

Marka Değeri: 62,9 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 11

10. TikTok

Ülke: Çin

iş Kolu: Medya

Marka Değeri: 65,7 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 12

9. Tesla

Ülke: ABD

iş Kolu: Otomobil

Marka Değeri: 66,2 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 13

8. Verizon

Ülke: ABD

iş Kolu: Telekom

Marka Değeri: 67,4 milyar dolar

Yaygın olarak Verizon olarak bilinen Verizon Communications Inc., bir Amerikan çokuluslu telekomünikasyon şirketi ve Dow Jones Industrial Average'ın kurumsal bir bileşenidir. Şirketin genel merkezi New York City'de bulunuyor.

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 14

7. ICBC

Ülke: Çin

iş Kolu: Banka

Marka Değeri: 69,5 milyar dolar

Çin Endüstri ve Ticaret Bankası, toplam varlıklar ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankasıdır. Çin'deki dört devlet bankasından biridir. 1 Ocak 1984'te kurulmuştur.

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 15

6. Samsung

Ülke: G.Kore

iş Kolu: Teknoloji

Marka Değeri: 99,7 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 16

5. Walmart

Ülke: ABD

iş Kolu: Perakende

Marka Değeri: 113,8 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 17

4.  Microsoft

Ülke: ABD

iş Kolu: Teknoloji

Marka Değeri: 191,6 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 18

3. Google

Ülke: ABD

iş Kolu: Medya

Marka Değeri: 281,4 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 19

2. Apple

Ülke: ABD

iş Kolu: Perakende

Marka Değeri: 297,5 milyar dolar

Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı - 20

1. Amazon

Ülke: ABD

iş Kolu: Perakende

Marka Değeri: 299,3 milyar dolar

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