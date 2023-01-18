Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı

Ülke: Çin
İş Kolu: Medya
Marka Değeri: 50,2 milyar dolar
Ülke: Japonya
iş Kolu: Otomobil
Marka Değeri: 52,5 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Restoran
Marka Değeri: 53,4 milyar dolar
Ülke: Çin
iş Kolu: Banka
Marka Değeri: 57,7 milyar dolar
Çin Ziraat Bankası, Çin'in beş büyük devlet bankasından biridir. Banka 1951 yılında kurulmuştur. Merkezi Pekin'in Dongcheng semtinde yer almaktadır.
Ülke: Almanya
iş Kolu: Otomobil
Marka Değeri: 58,8 milyar dolar
Ülke: Çin
iş Kolu: Genel Hizmet
Marka Değeri: 58,8 milyar dolar
State Grid Corporation of China, Çin merkezli bir elektrik iletim şirkettir. Şirket, 2002 yılında kurulmuş olup dünyanın en büyük elektrik iletim şirketidir. Merkezi Pekin'in Xicheng semtinde yer almaktadır.
Ülke: ABD
iş Kolu: Medya
Marka Değeri: 59 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Perakende
Marka Değeri: 61,1 milyar dolar
Ülke: Çin
iş Kolu: Banka
Marka Değeri: 62,7 milyar dolar
Ülke: Almanya
iş Kolu: Telekom
Marka Değeri: 62,9 milyar dolar
Ülke: Çin
iş Kolu: Medya
Marka Değeri: 65,7 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Otomobil
Marka Değeri: 66,2 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Telekom
Marka Değeri: 67,4 milyar dolar
Yaygın olarak Verizon olarak bilinen Verizon Communications Inc., bir Amerikan çokuluslu telekomünikasyon şirketi ve Dow Jones Industrial Average'ın kurumsal bir bileşenidir. Şirketin genel merkezi New York City'de bulunuyor.
Ülke: Çin
iş Kolu: Banka
Marka Değeri: 69,5 milyar dolar
Çin Endüstri ve Ticaret Bankası, toplam varlıklar ve piyasa değerine göre dünyanın en büyük bankasıdır. Çin'deki dört devlet bankasından biridir. 1 Ocak 1984'te kurulmuştur.
Ülke: G.Kore
iş Kolu: Teknoloji
Marka Değeri: 99,7 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Perakende
Marka Değeri: 113,8 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Teknoloji
Marka Değeri: 191,6 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Medya
Marka Değeri: 281,4 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Perakende
Marka Değeri: 297,5 milyar dolar
Ülke: ABD
iş Kolu: Perakende
Marka Değeri: 299,3 milyar dolar