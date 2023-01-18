Dünyanın en değerli markaları belli oldu: Apple zirveyi kaptırdı

8. Verizon

Ülke: ABD

iş Kolu: Telekom

Marka Değeri: 67,4 milyar dolar

Yaygın olarak Verizon olarak bilinen Verizon Communications Inc., bir Amerikan çokuluslu telekomünikasyon şirketi ve Dow Jones Industrial Average'ın kurumsal bir bileşenidir. Şirketin genel merkezi New York City'de bulunuyor.