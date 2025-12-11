Dünyanın en güçlü 100 kadını. 37 trilyon dolarlık ekonomik güce sahipler

Bu yıl, dünya genelinde kadınlar için zorlu bir dönem oldu. İş kayıplarının artması, çevrimiçi platformlarda kadınlara yönelik söylemlerin sertleşmesi küresel ölçekte dikkat çeken sorunlar arasında yer aldı. Bu tabloya rağmen Forbes’un 2025 “Dünyanın En Güçlü Kadınları” listesine giren isimler, gösterdikleri liderlik ve yarattıkları etkiyle öne çıkmayı başardı.

Forbes’un 22. kez yayımladığı liste; para, medya görünürlüğü, etki gücü ve etki alanı olmak üzere dört temel ölçüte göre hazırlandı. Siyasetçiler için ülke ekonomisi ve nüfus; şirket liderleri içinse gelir, şirket değeri ve çalışan sayısı belirleyici oldu. Tüm adayların medya yansımaları da detaylı bir analizden geçirildi.

Sonuç olarak listede yer alan isimler, toplam 37 trilyon dolarlık ekonomik gücü temsil ediyor ve dünya genelinde 1 milyardan fazla insanı etkileyen karar ve projelerin şekillenmesinde rol oynuyor. İşte 2025'in en güçlü kadınları…