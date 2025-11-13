Dünyanın en iyi şehirleri. İstanbul kaçıncı sırada?

13.11.2025 11:54

Beyza Çolak

Küresel danışmanlık şirketi Resonance Consultancy, dünyanın en iyi 100 şehirini sıraladı. Rapor, yaşamak, çalışmak ve ziyaret etmek için en uygun şehirleri bir araya getirdi.

1. Londra, Birleşik Krallık
2. New York City 1
3. Paris, Fransa 2
4. Tokyo, Japonya 3
5. Madrid, İspanya 4
6. Singapur, Singapur 5
7. Roma, İtalya 6
8. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri 7
9. Berlin, Almanya 8
10. Barselona, İspanya 9
11. Sidney, Avustralya 10
12. Los Angeles, Kaliforniya 11
13. Seul, Güney Kore 12
14. Amsterdam, Hollanda 13
15. Pekin, Çin 14
16. Şanghay, Çin 15
17. Toronto, Kanada 16
18. São Paulo, Brezilya 17
19. Hong Kong, Çin 18
20. İstanbul, Türkiye 19
21. Melbourne, Avustralya

22. Bangkok, Tayland

23. Osaka, Japonya

24. Oslo, Norveç

25. Stockholm, İsveç

26. Miami, Florida

27. Viyana, Avusturya

28. San Francisco, Kaliforniya

29. Bengaluru, Hindistan

30. Meksika, Meksiko Şehri

31. Münih, Almanya

32. Dublin, İrlanda

33. Kopenhag, Danimarka

34. Zürih, İsviçre

35. Chicago, Illinois

36. Milano, İtalya

37. Lizbon, Portekiz

38. Prag, Çek Cumhuriyeti

39. Buenos Aires, Arjantin

40. Mumbai, Hindistan

41. Vancouver, Kanada

42. Rio de Janeiro, Brezilya

43. Varşova, Polonya

44. Hamburg, Almanya

45. Shenzhen, Çin

46. Montreal, Kanada

47. Budapeşte, Macaristan

48. Brüksel, Belçika

49. Riyad, Suudi Arabistan

50. Kuala Lumpur, Malezya

51. Bogota, Kolombiya

52. Guangzhou, Çin

53. Cakarta, Endonezya

54. Delhi, Hindistan

55. Las Vegas, Nevada

56. Boston, Massachusetts

57. Washington, DC

58. Houston, Teksas

59. Auckland, Yeni Zelanda

60. San Jose, Kaliforniya

61. Helsinki, Finlandiya

62. Orlando, Florida

63. Taipei, Tayvan

64. Frankfurt, Almanya

65. Lima, Peru

66. Atlanta, Georgia

67. Seattle, Washington

68. Perth, Avustralya

69. Manchester, Birleşik Krallık

70. Cape Town, Güney Afrika

71. Kraków, Polonya

72. Valensiya, İspanya

73. Ottawa, Kanada

74. Atina, Yunanistan

75. Santiago, Şili

76. Medellín, Kolombiya

77. Köln, Almanya

78. Dallas, Teksas

79. Brisbane, Avustralya

80. Hangzhou, Çin

81. San Diego, Kaliforniya

82. Haydarabad, Hindistan

83. Çengdu, Çin

84. Denver, Colorado

85. Calgary, Kanada

86. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri

87. Austin, Teksas

88. Philadelphia, Pensilvanya

89. Baltimore, Maryland

90. Stuttgart, Almanya

91. Rotterdam, Hollanda

92. Lyon, Fransa

93. Ruhr, Almanya

94. Busan, Güney Kore

95. Düsseldorf, Almanya

96. Mekke, Suudi Arabistan

97. Porto, Portekiz

98. Bükreş, Romanya

99. Birmingham, Birleşik Krallık

100. Doha, Katar