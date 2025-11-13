Dünyanın en iyi şehirleri. İstanbul kaçıncı sırada?
13.11.2025 11:54
Beyza Çolak
Küresel danışmanlık şirketi Resonance Consultancy, dünyanın en iyi 100 şehirini sıraladı. Rapor, yaşamak, çalışmak ve ziyaret etmek için en uygun şehirleri bir araya getirdi.
1. Londra, Birleşik Krallık
2. New York City
3. Paris, Fransa
4. Tokyo, Japonya
5. Madrid, İspanya
6. Singapur, Singapur
7. Roma, İtalya
8. Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
9. Berlin, Almanya
10. Barselona, İspanya
11. Sidney, Avustralya
12. Los Angeles, Kaliforniya
13. Seul, Güney Kore
14. Amsterdam, Hollanda
15. Pekin, Çin
16. Şanghay, Çin
17. Toronto, Kanada
18. São Paulo, Brezilya
19. Hong Kong, Çin
20. İstanbul, Türkiye
21. Melbourne, Avustralya
22. Bangkok, Tayland
23. Osaka, Japonya
24. Oslo, Norveç
25. Stockholm, İsveç
26. Miami, Florida
27. Viyana, Avusturya
28. San Francisco, Kaliforniya
29. Bengaluru, Hindistan
30. Meksika, Meksiko Şehri
31. Münih, Almanya
32. Dublin, İrlanda
33. Kopenhag, Danimarka
34. Zürih, İsviçre
35. Chicago, Illinois
36. Milano, İtalya
37. Lizbon, Portekiz
38. Prag, Çek Cumhuriyeti
39. Buenos Aires, Arjantin
40. Mumbai, Hindistan
41. Vancouver, Kanada
42. Rio de Janeiro, Brezilya
43. Varşova, Polonya
44. Hamburg, Almanya
45. Shenzhen, Çin
46. Montreal, Kanada
47. Budapeşte, Macaristan
48. Brüksel, Belçika
49. Riyad, Suudi Arabistan
50. Kuala Lumpur, Malezya
51. Bogota, Kolombiya
52. Guangzhou, Çin
53. Cakarta, Endonezya
54. Delhi, Hindistan
55. Las Vegas, Nevada
56. Boston, Massachusetts
57. Washington, DC
58. Houston, Teksas
59. Auckland, Yeni Zelanda
60. San Jose, Kaliforniya
61. Helsinki, Finlandiya
62. Orlando, Florida
63. Taipei, Tayvan
64. Frankfurt, Almanya
65. Lima, Peru
66. Atlanta, Georgia
67. Seattle, Washington
68. Perth, Avustralya
69. Manchester, Birleşik Krallık
70. Cape Town, Güney Afrika
71. Kraków, Polonya
72. Valensiya, İspanya
73. Ottawa, Kanada
74. Atina, Yunanistan
75. Santiago, Şili
76. Medellín, Kolombiya
77. Köln, Almanya
78. Dallas, Teksas
79. Brisbane, Avustralya
80. Hangzhou, Çin
81. San Diego, Kaliforniya
82. Haydarabad, Hindistan
83. Çengdu, Çin
84. Denver, Colorado
85. Calgary, Kanada
86. Abu Dabi, Birleşik Arap Emirlikleri
87. Austin, Teksas
88. Philadelphia, Pensilvanya
89. Baltimore, Maryland
90. Stuttgart, Almanya
91. Rotterdam, Hollanda
92. Lyon, Fransa
93. Ruhr, Almanya
94. Busan, Güney Kore
95. Düsseldorf, Almanya
96. Mekke, Suudi Arabistan
97. Porto, Portekiz
98. Bükreş, Romanya
99. Birmingham, Birleşik Krallık
100. Doha, Katar