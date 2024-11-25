Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor"

Via Monte Napoleone, dünyanın en büyük ve lüks markalarına ev sahipliği yapıyor. Ünlü moda markası Gucci, nisan ayında Via Monte Napoleone üzerindeki bir binaya 1.3 milyar euro ödedi. Bu, Avrupa’da son iki yılın en büyük gayrimenkul anlaşması oldu.