Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor"

Uluslararası bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre İstiklal Caddesi yüksek kiralı dükkanlarıyla dünyanın en pahalı 40'ncı caddesi oldu. Esnafa göre yeni bir dükkana çıkmanın maliyeti oldukça yüksek. Peki caddede son durum ne? Kiralar ortalama hangi değerleri buluyor?

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 1

Bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre İtalya’nın Milano kentindeki Via Monte Napolyon, dünyanın en pahalı dükkan kiralarıya birinci sırada.

NTVPARA HABERLERİ

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 2

Via Monte Napoleone, dünyanın en büyük ve lüks markalarına ev sahipliği yapıyor. Ünlü moda markası Gucci, nisan ayında Via Monte Napoleone üzerindeki bir binaya 1.3 milyar euro ödedi. Bu, Avrupa’da son iki yılın en büyük gayrimenkul anlaşması oldu.

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 3

Bu sırayı New York ve Londra'daki caddeler takip etti.

1- Via Monte Napoleone - Milano
2- Upper 5th Avenue – New York
3- New Bond Street – Londra
4- Tsim Sha Tsui – Hong Kong
5- Avenue des Champs-Élysées - Paris
6- Ginza – Tokyo
7- Bahnhofstrasse – Zürih
8- Pitt Street Mall – Sidney
9- Myeongdong – Seul
10- Kohlmarkt – Viyana

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 4

İSTİKLAL CADDESİ DE LİSTEDE

İstanbul ise kentin en kalabalık noktalarından biriyle, İstiklal Caddesi ile listeye girdi.

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 5

İstiklal caddesi, pahalı dükkan kiralarıyla bu listede 40. sırada yer aldı. Esnafa göre yeni bir dükkan kiralamanın maliyeti 250 bin lirayı buluyor.

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 6

İstiklal Caddesi'nde berberlik yapan bir esnaf ise yüksek kira bedellerinden dert yanarak, "Şu anda 30 bin lira kira veriyorum. Herhalde bu yılbaşında 45 bin lirayı bulacak.  İstiklal'de zaten hiç berber yok. Olamaz çünkü kiralar İstiklal'de 250'den başlıyor." dedi.

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 7

Daha önce İstiklal Caddesi'nde pek çok eski dükkan ve iş yeri artan maliyetleri karşılayamadığı için kapandı. Lebon Pastanesi de onlardan biriydi. 212 yıllık geçmişiyle bölgenin simgelerindendi. "Kira anlaşmazlığı" nedeniyle kepenk indirdi.

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 8

Caddede alışveriş fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen turistlerden biri, "Caddenin pahalı olduğunu söyleyemem. Alışveriş yaparken biraz pazarlık yapmanız gerekebiliyor ama kıyafetler ya da yemekler bakımından gerçekten ucuz bir cadde." diye konuştu.

Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor" - 9
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