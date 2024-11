Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor"

Bu sırayı New York ve Londra'daki caddeler takip etti.



1- Via Monte Napoleone - Milano

2- Upper 5th Avenue – New York

3- New Bond Street – Londra

4- Tsim Sha Tsui – Hong Kong

5- Avenue des Champs-Élysées - Paris

6- Ginza – Tokyo

7- Bahnhofstrasse – Zürih

8- Pitt Street Mall – Sidney

9- Myeongdong – Seul

10- Kohlmarkt – Viyana