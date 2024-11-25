Dünyanın en pahalı caddeleri belli oldu | İstanbul da listede: "Kiralar 250 bin liradan başlıyor"
Uluslararası bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre İstiklal Caddesi yüksek kiralı dükkanlarıyla dünyanın en pahalı 40'ncı caddesi oldu. Esnafa göre yeni bir dükkana çıkmanın maliyeti oldukça yüksek. Peki caddede son durum ne? Kiralar ortalama hangi değerleri buluyor?
Bir gayrimenkul firmasının yaptığı araştırmaya göre İtalya’nın Milano kentindeki Via Monte Napolyon, dünyanın en pahalı dükkan kiralarıya birinci sırada.