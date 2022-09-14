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e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal konut projesine başvurular başladı. Binlerce vatandaş başvuru yapmak için bankalar önünde kuyruk oldu. Çok sayıda vatandaş ise e-Devlet üzerinden başvuru yapmayı tercih ediyor. Peki e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılıyor. İşte adım adım e-Devlet üzerinden başvuru...

Haberler - ntv.com.tr 14.09.2022 - 15:58 | Son Güncelleme : 14.09.2022 - 16:27

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 1

TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) başvuruları bugün itibariyle başladı. Yoğun bir ilginin olduğu projeye Halkbank ve Ziraat Bankası'nın yanı sıra e-Devlet üzerinden de başvuru yapılabiliyor.  Başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre kademeli olarak alınıyor.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 2

e-Devlet üzerinden başvurular, TOKİ Başkanlığı hizmetleri arasında yer alan "Konut İşyeri Başvuru" hizmeti bölümünden yapılabilecek. Peki e-Devlet üzerinden başvuru nasıl yapılıyor? İşte aşama aşama e-devlet üzerinden sosyal konut başvurusu.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 3

Başvuru için e-devlet'e giriş yapılır, ardından arama kısmına  Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)  yazılarak ilgili sayfaya gidilir. 

Buradan "konut başvurusu" seçilir. Açılan sayfada başvuru bilgilendirme formunu okunduktan sonra "devam et" butonuna tıklanır.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 4

Ardından gelen sayfanın sağ üst kısmında yer alan "yeni başvuru" seçeneğine tıklanır.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 5

1 AŞAMA

Bu sayfada karşınıza şehirlerin alfabetik sırasına göre projeler gelir.  Başvurulmak istenen proje seçilir ve sayfanın alt kısmında bulunan "devam et" butonuna tıklanır.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 6

2. AŞAMA

Proje seçildikten sonra konut tipi seçimi sayfası gelir.  Burada konut tipi seçildikten sonra işleme devam edilir.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 7

3. AŞAMA

Başvurunun bir sonraki adımında "bilgilendirme ve onay" sayfası gelir. Bu sayfadaki bilgiler dikkatlice kontrol edilir. 

Bilgilendirme metni de okunduktan sonra alt kısımda yer alan "yukarıdaki bilgilendirmeyi okudum" yazısının yanındaki kutucuk işaretlenerek devam edilir.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 8

4. AŞAMA

Bu sayfada başvuru formu yer alır. Bu ekranda kişisel bilgiler, başvurunun geçerli sayılabilmesi için eksiksiz ve hatasız şekilde olmalıdır.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 9

5. AŞAMA

Bu aşamada da başvuruya devam edilir. Başvurunun tamamlanabilmesi için, doldurulan formun ön izlemesi başvuran kullanıcıya gösterilir. Formda yer alan verilerde eksik ya da hatalı bilgi var ise, önceki sayfaya dönülerek düzeltilmesi gerekir. Bilgiler eksiksiz ve doğru ise sayfanın alt kısmında önce "başvuru kategorisi" ardından da "devam et" butonu seçilir.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 10

6. AŞAMA

Bu sayfada başvurunuzu onaylamanız istenir. Bilgiler son bir kez daha kontrol edilir. Ardından alt tarafta başvurunun başarıyla sonuçlanması için gerekli ödeme hakkında bilgi kutucuğu yer alır.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 11

7. AŞAMA

Açılan sayfada "başvur" düğmesine tıklandıktan sonra işlemin tamamlanması için başvuru bedelini ödemeniz gerekir. Bunun için ilgili banka tarafından adınıza açılacak ve SMS ile bildirilecek olan hesaba 500 TL yatırmanız gerekir.

Başvuru bedelini yatırırken hesabı kontrol etmeniz ve başvuru bedelinin adınıza açılmış doğru hesaba yatırıldığından emin olmalısınız.

HESAPTA YETERLİ BAKİYE OLMALI

Söz konusu hesabınızda başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulundurmazsanız başvurunuz geçersiz olacaktır.

Kura sonucu hak sahibi olamamanız halinde başvuru bedeli söz konusu hesabınıza iade edilecektir. Başvurularınızın durumunu bu hizmetin "başvuru listesi" sayfasından takip edebilirsiniz. Bu bilgilendirmeyi de dikkatlice okuduktan sonra başvuruyu sürdürmek için Yukarıdaki beyanlarımın doğruluğunu ve getireceği sorumluluğun tamamen bende olduğunu kabul ediyorum kısmı işaretlenerek "başvur" butonuna tıklanır.

e-devlet üzerinden TOKİ sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? - 12

SON AŞAMA

Gelen son sayfa ise başvurunun son sayfasıdır. Başvurunun tamamlanması için ödemenin yapılması gerekir. 

Tamamlanan başvuruların durumu "başvuru listesi" sayfasından takip edilebilir.

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