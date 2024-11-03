"Efsane Kasım, Black Friday ve Şahane Cuma" indirimlerine dikkat! Bakanlık yakından takibe başladı
Kasım ayında artan özel indirim ve kampanyalar başladı. Ticaret Bakanlığı'ndan tüketiciler için Efsane Kasım İndirimleri, Black Friday ve Şahane Cuma İndirimleri gibi isimlerle adlandırılan kampanyalar için uyarı geldi. Tüketicileri aldatan, yanıltan, gerçekte olduğundan daha fazla indirim yapılıyormuş algısı oluşturan indirimli satış reklamları ve uygulamaları hakkında idari yaptırımlar uygulanacağı belirtildi.
Dünyada her yıl kasım ayının son cuma günü başlayan alışveriş indirimleri, Türkiye'de de büyük ilgi görüyor.