Egea'nın yerini alması beklenen Fiat Koala görüntülendi
24.04.2026 15:05
NTV - Haber Merkezi
Türkiye'de en çok satılan araçlardan biri olan 11 yıldır fabrikada banttan inmeden üretilen Fiat Egea'nın üretimi Haziran ayında sona erecek. Fiat bayileri son araçları satmaya devam ederken Egea'nın yerini alması beklenen otomobile ilişkin iddialar ortaya atılmaya devam ediyor.
FIAT FASTBACK DENİYORDU ADI DA BELLİ OLDU
Fiat'ın Türkiye'de de satmayı planladığı ve Egea'nın yerini alacak olan otomobilin adının Fiat Koala olması bekleniyor. Fas'ta görüntülenen otomobil SUV segmentinde olduğu anlaşılıyor.
Köşeli tasarımıyla dikkat çeken Fiat Koala, SUV araç olmasından dolayı dodiklerle desteklenmiş. Görünüşüne göre jantları küçük kalan Fiat Koala'nın yerden yüksek olması, geniş bagaj hacmi sunması gibi artıları bulunuyor.
LED far ve stop grubu bulunan aracın iç mekanının Fiat Panda ile benzerlik gösterebileceği iddia ediliyor.
1.2 MOTORLA SATIŞA SUNULABİLİR
Stellantis grubunda genel olarak kullanılan 1.2 litrelik üç silindirli turbo destekli motorun Fiat Koala'da da kullanılması bekleniyor. Fiat Koala'nın elektrikli versiyonu da satış listelerinde yer alabilir.
TÜRKİYE'DE ÜRETİLECEK Mİ?
Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada "F2X ve F2U şu anda Fas’ta üretilecek. Dolayısıyla, şimdilik Tofaş’ta üretim planı bulunmamaktadır. Binek modellerle ilgili şu anda projeler değerlendiriliyor ve Stellantis’le görüşmeler yapılıyor. Bu yılın ilk yarısında sonuçlandırma aşamasına gelebiliriz.” demişti.