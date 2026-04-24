Egea'nın yerini alması beklenen Fiat Koala görüntülendi

Fiat'ın Türkiye'de de satmayı planladığı ve Egea'nın yerini alacak olan otomobilin adının Fiat Koala olması bekleniyor. Fas'ta görüntülenen otomobil SUV segmentinde olduğu anlaşılıyor.

Köşeli tasarımıyla dikkat çeken Fiat Koala, SUV araç olmasından dolayı dodiklerle desteklenmiş. Görünüşüne göre jantları küçük kalan Fiat Koala'nın yerden yüksek olması, geniş bagaj hacmi sunması gibi artıları bulunuyor.

LED far ve stop grubu bulunan aracın iç mekanının Fiat Panda ile benzerlik gösterebileceği iddia ediliyor.