Ehliyet ve pasaport harcı ne kadar olacak? (2025 yeniden değerleme oranına göre harç bedelleri)
2025 yılında uygulanacak gelir vergisi tarifesi ile ehliyet ve pasaportlara yeniden değerleme oranı ile uygulanacak harç tutarları belli oldu. Her yıl ekim ayında Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artış oranı, bir sonraki yıl için yeniden değerleme oranı olarak belirleniyor. 2025 yılı yeniden değerleme oranlarının belli olmasıyla birlikte ehliyet ve pasaport harçlarının ne kadar olacağı gündeme geldi. Peki, 2025 ehliyet ve pasaport harçları ne kadar olacak?
2025 yılı yeniden değerleme oranları belli oldu. Yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yurt İçi ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 43,93 olarak belirlendi. 2025 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 43,93 olarak gerçekleşti. Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri ve idari cezalar bu orandan zamlanacak. Peki, pasaport harcı ne kadar oldu? Telefon kayıt ücreti ne kadar?