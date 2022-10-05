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Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme randevusu için sorgulamalar sürmeye devam ediyor. Yeni ehliyet sistemine geçilmesiyle birlikte 1 Ocak 2016'dan itibaren ehliyetler yenilenmeye başlamıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında, ehliyet yenileme işlemlerinin 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılmasına karar verilmişti. Bu tarihe kadar eski tip ehliyetlerini, yeni tip ehliyetlere dönüştürmeyen kişiler ise idari para cezası alacak. Peki, ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 1

Ehliyet yenileme randevularıyla ilgili yoğunluk sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan birçok Nüfus Müdürlüğü, ehliyet yenileme randevularını doldurmuş durumda. Randevu almakta zorlanan vatandaşlar ise para cezası yememek için ehliyet randevularını bir an önce almaya çalışıyor.

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 2

İŞTE ADIM ADIM EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU

Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor.

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 3

1- randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.

2- 'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 4

3- 'Kabul Ediyorum'a tıklayın.

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 5

4- Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.

5- Güvenlik kodunu yazdıktan sonra 'Devam Et' butonuna basın.

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 6

6- Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin.

7- Ardından 'İleri' butonuna basın.

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 7

8- İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

9- Ardından 'İleri' butonuna basın

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 8

10- Tekrardan 'İleri' sekmesine basın.

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 9

11- Tekrardan kişi seçin.

12- Kendinize uygun tarih ve saaati seçin.

13- Ardından 'İleri' butonuna basın.

Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman? - 10

14- Son olarak cep telefonunuza gönderilen onay kodunu boşluğa yazın.

15- Ardından 'İleri' butonuna basın.

16- Bu işlemlerin sonucunda randevunuz oluşturulacaktır.

17- Randevu bilgileri ile ilgili detaylı bilgiler telefonunuza mesaj olarak gönderilir.

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