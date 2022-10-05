Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme randevularıyla ilgili yoğunluk sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan birçok Nüfus Müdürlüğü, ehliyet yenileme randevularını doldurmuş durumda. Randevu almakta zorlanan vatandaşlar ise para cezası yememek için ehliyet randevularını bir an önce almaya çalışıyor.
Ehliyet yenileme randevusu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü internet sitesi nvi.gov.tr üzerinden veya ALO 199 hattından alınabiliyor.
1- randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.
2- 'Sürücü Belgesi' sekmesine tıklayın.
3- 'Kabul Ediyorum'a tıklayın.
4- Ad-Soyad, T.C. kimlik numarası, telefon bilgileri, doğum tarihinizi gün ay yıl şeklinde doldurun.
5- Güvenlik kodunu yazdıktan sonra 'Devam Et' butonuna basın.
6- Size uygun il ve ilçe bilgisini seçin.
7- Ardından 'İleri' butonuna basın.
8- İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.
9- Ardından 'İleri' butonuna basın
10- Tekrardan 'İleri' sekmesine basın.
11- Tekrardan kişi seçin.
12- Kendinize uygun tarih ve saaati seçin.
13- Ardından 'İleri' butonuna basın.
14- Son olarak cep telefonunuza gönderilen onay kodunu boşluğa yazın.
15- Ardından 'İleri' butonuna basın.
16- Bu işlemlerin sonucunda randevunuz oluşturulacaktır.
17- Randevu bilgileri ile ilgili detaylı bilgiler telefonunuza mesaj olarak gönderilir.