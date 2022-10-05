Ehliyet yenileme randevusu 2022: Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler ve son tarih ne zaman?

Ehliyet yenileme randevularıyla ilgili yoğunluk sürmeye devam ediyor. İstanbul'da bulunan birçok Nüfus Müdürlüğü, ehliyet yenileme randevularını doldurmuş durumda. Randevu almakta zorlanan vatandaşlar ise para cezası yememek için ehliyet randevularını bir an önce almaya çalışıyor.