Ekim ayı enflasyonu belli oldu

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 ile beklentilerin biraz üzerinde artış gösterdi. Enflasyonda giyim ve gıda fiyatlarının etkisi hissedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58'e geriledi.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi. 

Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 62,02 oldu.

Tüketici fiyatları, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 49,38'e gerilemişti.

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Ekim ayı enflasyonu belli oldu - 2

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİLERİ

Enflasyonun aylık olarak yüzde 2,5 artış göstermesi bekleniyordu. Yıllık enflasyonun yüzde 47,98'e ineceği öngörülüyordu.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 42-43 civarında şekilleniyor.

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Ekim ayı enflasyonu belli oldu - 3

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİMDE

Ekim ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 4,33, haberleşme grubunda ise yüzde 3,52'lik artış yaşandı.

Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 93,6 ile eğitim grubunda kaydedildi. Eğitim grubunu yüzde 89,39 ile konut; yüzde 62,09 ile lokanta ve oteller takip etti.

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Ekim ayı enflasyonu belli oldu - 4

ENFLASYON ÜZERİNDE GIDA ETKİSİ

Ekim ayı enflasyonu üzerinde gıda fiyatlarının etkisi hissedildi.

İstanbul'da perakende fiyatlarda da taze meyve-sebze fiyatlarındaki yükseliş dikkat çekti.

Merkez Bankası'nın PPK özetlerinde, "Para politikasının görece etki alanı dışında kalan taze meyve ve sebze grubunda sezon geçişinin de etkisi ile fiyat artışları gözlenmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu - 5

ÖNCÜ VERİLER NASIL GELDİ?

Öncü gösterge niteliğindeki Türk-İş ve İTO verileri, aylık enflasyonda yükselişe işaret etti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre İstanbul'da perakende fiyatlar ekim ayında aylık bazda yüzde yüzde 3,64 arttı. Fiyatlardaki yıllık yükseliş yüzde 59,10 olarak kaydedildi.

Ekim ayı enflasyonu belli oldu - 6

Türk-İş, mutfak enflasyonunun ekim ayında hızlandığını açıkladı.

Verilere göre dört kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 3,03 arttı.

Mutfak enflasyonundaki yıllık değişim yüzde 49,31 olarak gerçekleşti. Yıllık ortalama artış yüzde 68,07'yi buldu.

Ekim ayında açlık sınırı 20 bin 432 lira olarak açıklandı. Yoksulluk sınırı ise 66 bin 553 hesaplandı.

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