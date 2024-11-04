Ekim ayı enflasyonu belli oldu

EN YÜKSEK ARTIŞ GİYİMDE

Ekim ayında aylık bazda en yüksek artış yüzde 14,32 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti.



Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 4,33, haberleşme grubunda ise yüzde 3,52'lik artış yaşandı.



Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 93,6 ile eğitim grubunda kaydedildi. Eğitim grubunu yüzde 89,39 ile konut; yüzde 62,09 ile lokanta ve oteller takip etti.