Ekim ayı enflasyonu belli oldu
TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 ile beklentilerin biraz üzerinde artış gösterdi. Enflasyonda giyim ve gıda fiyatlarının etkisi hissedildi. Yıllık enflasyon ise yüzde 48,58'e geriledi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.
Enflasyon ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 48,58'e geriledi.
Kira zam tavanını belirleyen 12 aylık ortalama enflasyon göstergesi yüzde 62,02 oldu.
Tüketici fiyatları, eylülde yüzde 2,97 artış kaydetmişti. Yıllık enflasyon yüzde 49,38'e gerilemişti.