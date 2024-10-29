Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Ekim 2024 TÜİK enflasyon açıklaması
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak Ekim ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşlar, Ekim ayı enflasyonunun ne yönde olacağını merak ediyor. Peki, Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak?
2024 Ekim ayı enflasyonunun ne zaman açıklanacağı, kira artış oranı ve 5 aylık enflasyon farkının ne olacağını merak eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yakın zaman sonra güncel veriler belli olacak ve pek çok alanı etkileyecek. İşte, 2024 Ekim ayı TÜİK enflasyon açıklaması tarihi...