Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın gözü eylül ayı enflasyon verilerinde
Ekim ayı kira artış oranı için gözler eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler sonrasında, eylül ayı enflasyonu belli olacak ve ekim ayı için iş yeri kira artış oranları netleşecek. TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşmişti. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi.
Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları netleşecek.
Eylül ayında kira artış oranı, ağustos ayı enflasyonunun belli olmasının ardından, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak açıklanmıştı. Böylelikle eylül ayında kontrat yenilemesi gereken iş yeri sahipleri, kiracılarından yüzde 56,28 oranında zam talep etmişti.