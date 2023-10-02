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Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın gözü eylül ayı enflasyon verilerinde

Ekim ayı kira artış oranı için gözler eylül ayı enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak veriler sonrasında, eylül ayı enflasyonu belli olacak ve ekim ayı için iş yeri kira artış oranları netleşecek. TÜİK tarafından açıklanan ağustos ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak gerçekleşmişti. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın gözü eylül ayı enflasyon verilerinde - 1

Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli olacak. TÜİK tarafından açıklanacak eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları netleşecek.

Eylül ayında kira artış oranı, ağustos ayı enflasyonunun belli olmasının ardından, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 56,28 olarak açıklanmıştı. Böylelikle eylül ayında kontrat yenilemesi gereken iş yeri sahipleri, kiracılarından yüzde 56,28 oranında zam talep etmişti.

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Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın gözü eylül ayı enflasyon verilerinde - 2

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI DEVAM EDİYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamayla birlikte, kira yüzde 25 zam sınırlamasının uzatıldığını açıklamış ve şunları söylemişti;

"Kira artışına yüzde 25 sınırlama getiren düzenleme 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren bir yıl süre ile geçerli olacak. Meclis bayramdan sonra toplandığında düzenleme yasalaşacak."

Buna göre; Yeni yılda kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtsız kalarak ev sahiplerine yüzde 25 zam yapacak.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın gözü eylül ayı enflasyon verilerinde - 3

İŞ YERLERİ İÇİN DURUM FARKLI

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Eylül ayı kira artış oranı yüzde 56.28 olarak öne çıkmıştı. Böylece kira kontrat süresi eylül ayında dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 56.28 oranında zamlı ödeme gerçekleştirdi.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın gözü eylül ayı enflasyon verilerinde - 4

GÖZLER EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANINDA

TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, on iki aylık ortalamalara göre TÜFE'deki değişim belli olacak ve ekim ayı kira artış oranı belirlenecek.

Açıklancak olan ekim ayı kira artış oranıyla birlikte, kontrat süresi ekim ayında dolan kiracılar, işyerlerine açıklanacak TÜFE rakamlarıyla zam uygulayacak.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar olacak? Milyonlarca çalışanın gözü eylül ayı enflasyon verilerinde - 5

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 5,0 artmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ekim Salı günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 12 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,0 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,05 ve en yüksek yüzde 9,0 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,00) göre bir önceki ay yüzde 56,37 olan yıllık enflasyonun yüzde 61,91'e çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi eylülde yüzde 65,50 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustos bir önceki aya göre yüzde 9,09 artış göstermişti.

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