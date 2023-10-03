Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 ekim kira zammı ne kadar, kaç TL?
Ekim ayı kira artış oranı, eylül ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyonuyla birlikte, kira artışlarını da etkileyen TÜFE rakamları da netleşti. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Kira zammı ne kadar, kaç TL?
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte ekim ayı kira artış oranları mülk sahipleri ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Ekim ayı kira artış oranı normal şartlarda TÜFE'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenecekti fakat hükümet tarafından getirilen kira zammı sınırlandırmasıyla birlikte ekim ayında yapılacak artış oranı belli oldu. Peki, ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?