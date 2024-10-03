Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?
Ekim ayı kira artış oranı, ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşti ve ekim ayında uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının temmuz ayında kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar güncel TÜFE verileri üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ekim ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, güncel TÜFE oranlarına göre belirlenecek. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?