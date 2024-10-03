Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ekim ayı kira artış oranı, ağustos ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, kira artışlarını etkileyen 12 aylık TÜFE rakamları netleşti ve ekim ayında uygulanacak yeni kira zammı belirlendi. Kirada yüzde 25 zam sınırlamasının temmuz ayında kalkmasıyla birlikte, kira sözleşmesi sona eren vatandaşlar güncel TÜFE verileri üzerinden ev sahiplerine zam yapacak. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? Ev ve işyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanması sonrasında ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Her ayın başında TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte kira artış oranları ev, işyeri sahipleri ve kiracıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Ekim ayı kira artış oranı, hükümet tarafından son 2 yıldır devam eden yüzde 25 kira zammı sınırlamasının sona ermesi nedeniyle, güncel TÜFE oranlarına göre belirlenecek. Peki, ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşyeri kira zammı ne kadar, kaç TL?

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Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 2

KİRADA YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASI TEMMUZDA SONA ERDİ

Kira artışında yüzde 25'lik zam sınırı 2 Temmuz'da sona erdi. Ekim ayında sözleşmesi yenilenecek olanların kira artışı 12 aylık TÜFE oranına göre belirlenecek.

Ev sahibi TÜFE sınırını aşamayacak, zam dönemi temmuz öncesi olanlardan bu yıl için yeni artış talep edilemeyecek.

Buna göre; Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 2 Temmuz 2024 tarihinde sona erdi. Böylelikle kontrat süresi dolan konut kiracıları, TÜFE rakamlarına kayıtlı kalarak ev sahiplerine ekim ayında güncel 12 aylık TÜFE oranı üzerinden zam yapacak.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 3

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Normal şartlarda TÜFE verilerine göre hesaplanan kira artış oranları, hükümet tarafından getirilen uygulama sonrasında son 2 senedir yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.

Temmuz ayı itibarıyla bu sınır kalktı ve ekim ayında sözleşme yenileyecek olan kiracılar, TÜFE üzerinden kira zammı yapacak.

Buna göre; Ekim ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 63,47 olmasının ardından yüzde 63,47 olarak uygulanacak.

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 4

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA

Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde

Kira Artış Tutarı: 14 bin 598 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 37 bin 598 TL

Ekim ayı kira artış oranı ne kadar, yüzde kaç oldu? 2024 ekim ayı kira zammı ne kadar, kaç TL? - 5

YÜZDE 25 ZAM SINIRLAMASINA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLANSAYDI

Mevcut Kira Bedeli: 23 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Ekim 2024

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 5 bin 750 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 28 bin 750 TL

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