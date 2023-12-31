Ekonomide 2024 beklentileri (Dolar, altın, borsa hangi yatırım aracı kazançlı olacak? Uzmanlara sorduk)

Doç. Dr. FİLİZ ERYILMAZ:

"Hem içeride hem dışarıda yatırımcının artık para kazanması kolay olmayacak. Para kazanmanın çok zor olduğu bir yıla giriyor olacağız. 2024'te ilk başlığımız enflasyon olacak hele ki haziran ile birlikte düşecek ama ne kadar düşecek ona bakacağız. Enflasyona bakacağız. Bence en çok konuşacağımız başlık ekonomik büyüme olacak. OVP'ye göre yüzde 4 ama Merkez Bankası'na göre yüzde 2,225 bandında. Beklenilenden ne kadar daha güçlü büyüyeceğiz ya da ne kadar az büyüyeceğiz. Bunun hem para hem maliye politikasını nasıl şekillendireceği kanaatindeyim."