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Ekonomide 2024 beklentileri (Dolar, altın, borsa hangi yatırım aracı kazançlı olacak? Uzmanlara sorduk)

Ekonomi ve piyasalar için belirsizliklerle dolu bir yılı geride bırakıyoruz. Gelecek yıl için tahminler ise değişiklik gösteriyor. Ekonomistlere ve yatırım şirketi yöneticilerine sorduk. Bakalım, gelecek yıl ekonomide ve piyasalar için ne bekliyorlar?

Ekonomide 2024 beklentileri (Dolar, altın, borsa hangi yatırım aracı kazançlı olacak? Uzmanlara sorduk) - 1

Doç. Dr. FİLİZ ERYILMAZ:

"Hem içeride hem dışarıda yatırımcının artık para kazanması kolay olmayacak. Para kazanmanın çok zor olduğu bir yıla giriyor olacağız. 2024'te ilk başlığımız enflasyon olacak hele ki haziran ile birlikte düşecek ama ne kadar düşecek ona bakacağız. Enflasyona bakacağız. Bence en çok konuşacağımız başlık ekonomik büyüme olacak. OVP'ye göre yüzde 4 ama Merkez Bankası'na göre yüzde 2,225 bandında. Beklenilenden ne kadar daha güçlü büyüyeceğiz ya da ne kadar az büyüyeceğiz. Bunun hem para hem maliye politikasını nasıl şekillendireceği kanaatindeyim."

NTVPARA HABERLERİ

Ekonomide 2024 beklentileri (Dolar, altın, borsa hangi yatırım aracı kazançlı olacak? Uzmanlara sorduk) - 2

PROF. DR. SİNAN ALÇIN:

"Başta seçim öte yandan hem Ortadoğu'da hem Rusya-Ukrayna arasında öte yandan belki Çin'le Tayvan arasında çıkabilecek yeni çatışma riskleri de hesaba katıldığında ciddi manada riskli bir dönem. 2024 yılı küresel ekonomide resesyon beklentilerinin de açık tutulduğu bir dönem. 2024 yılında da sadece yeni bir yıla girmiyoruz yeni bir döneme doğru gidiyoruz."

Ekonomide 2024 beklentileri (Dolar, altın, borsa hangi yatırım aracı kazançlı olacak? Uzmanlara sorduk) - 3

METE YÜKSEL

"Birkaç enstrüman var elimizde. Hisse senetlerinden başlayacak olursak 2023 yılında enflasyonu yendi mi? Yenemediler. Borsa endeksine bakıyoruz. Yüzde 30 yukarı gitti yüzde 62 enflasyon varken enflasyonun yarısı kadar bir getiri sağlamış. Önümüzdeki yıl için de 2024 için hisse senetlerinden daha iyi bir performans beklemiyoruz enflasyonu aşamayacak bir performans görüyoruz. Şu an cazibesi olan tek enstrümen TL vadeli mevduat. Stpaj sonrası bile yüzde 41'lik enflasyon beklentisinde 5 puan reel faiz vaat ediyor ve ana kaybı riskiniz yok."

Ekonomide 2024 beklentileri (Dolar, altın, borsa hangi yatırım aracı kazançlı olacak? Uzmanlara sorduk) - 4

DR. TUĞBERK ÇİTİLCİ

"2024 yılında öne çıkabilecek enstrüman arasında evet Borsa İstanbul'un potansiyeli bulunuyor yanına bir de altın ön planda olacak. Özellikle ons altın Fed'in politikaları ile beraber martta bi faiz indirimi de devreye alındığında bir 2400 potansiyeli bulunuyor. Bu durumda da gram altında yeni zirvelerle beraber 2300-2350 bölgelerine doğru bir hareket potansiyeli devreye girebilir."

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