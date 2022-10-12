Ekonomide herkesin bilmesi gereken 10 terim

2-ARZ VE TALEP YASASI: EKONOMİNİN TEMEL TAŞI

Bir ekonomide diğer her şey sabitken, bir ürün veya hizmetin arzı yükselirse fiyatı düşer, fakat bu ürün ve hizmete olan talep artarsa fiyat da artar.

Basit bir çıkarımla, fazla mısır üretimi olduğunda mısır fiyatları düşer. Bunun tersi de geçerlidir.

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