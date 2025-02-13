Elektrik faturaları ne kadar artacak? 14 soruda yeni dönem
Elektrik faturalarında yeni dönem 1 Şubat itibarıyla başladı. Artık aylık 417 kilovatsaati aşan tüketimlere destek verilmeyecek. İşte faturalarda yeni döneme ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları...
Elektrik faturalarında yeni dönem şubat ayı itibarıyla başladı.
Türkiye genelinde 42,2 milyon mesken abonesi bulunurken, düzenlemeden yaklaşık 1,2 milyon abonenin etkilenmesi öngörülüyor.
Söz konusu düzenlemeyle ilgili merak edilen 14 soru ve yanıtları şöyle: