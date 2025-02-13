Elektrik faturaları ne kadar artacak? 14 soruda yeni dönem

Bu uygulamadan kimler muaf tutulacak?



Mesken abone grubu içinde yer alan AFAD'a bağlı geçici barınma merkezleri, köy tüzel kişiliğine ait içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, büyükşehirlerdeki mahalleye dönüşen köylere ait içme suyu abonelikleri, tarımsal sulama abonelikleri, ibadethaneler, cemevleri, muhtarlık hizmet binaları, iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleri ile bunların şubeleri, şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, sağlık sebebiyle cihaza bağlı tüketiciler daha önceden olduğu gibi devlet desteğinden yararlanmaya devam edecek.



Sanayi ve ticarethanelerde yeni uygulama için tüketim limiti ne kadar?



Yıllık 15 bin kilovatsaat.



Sanayi ve ticarethanelerin ne kadarı yeni uygulamadan etkilenecek?



Sanayi abone grubunda yaklaşık 20 bin, Kamu/Özel/Diğer grubunda yaklaşık 565 bin tüketicinin limit üstünde kalacağı öngörülüyor.