Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyen güvence bedeli vermeyecek

TÜKETİCİ REKABETÇİ FİYATLARDAN YARARLANACAK

EPDK, Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında olan tüketicilerin tedarik şirketlerinden gelen teklifleri daha kolay karşılaştırabilmesi için fiyat karşılaştırma tabloları hazırladı.



Bu kapsamda, EPDK'nin internet sitesindeki fatura hesaplama modülüne, ikili anlaşma yapılmaması halinde uygulanacak olan fiyatı gösteren tablolar eklendi.



Böylece, tüketicilerin daha bilinçli tercihler yapabilmesi sağlanacak.

Ayrıca, Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından, tüketici ve tedarikçilerin teklif ve anlaşmalarını yapabileceği yeni bir sistem oluşturuldu.