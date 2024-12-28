Elektrikte yeni dönem: Faturasını düzenli ödeyen güvence bedeli vermeyecek
Elektrik kaçak kullanımını engellemek için yeni önlemler hayata geçirilecek. Borçlular hakkında bildirim yapılmadan yasal işlem başlatılamayacak. Düzenli ödeme yapan tüketicilerden güvence bedeli alınmayacak.
Enerji piyasasında hem tüketici haklarını koruyacak hem de sürdürülebilir bir yapı oluşturacak yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) son kurul toplantısında onaylanan "Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği" ile yeni bir dönem başlıyor.