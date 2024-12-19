Elon Musk için rüzgar tersine dönüyor
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk için rüzgar tersine dönmeye başladı. Seçim sonrası servetine servet katan ve Trump yönetiminde yer alan Musk'ı devlet kurumları incelemeye aldı. Seçmenler tarafından da istenmeyen adam ilan edilen Musk'a son darbe Fed'den geldi. Faiz kararı sonrası Tesla'nın hisselerinde sert düşüş başlarken, Musk'ın servetinden yaklaşık 30 milyar dolar eridi.
ABD'de seçim sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Elon Musk için rüzgar tersine dönmeye başladı.
Musk, Donald Trump'ın başkanlık yolundaki kritik isimler arasındaydı. Seçim kampanyasına 277 milyon dolar harcayan Musk, Trump'ın en yakınındakiler arasında yer almıştı.
Seçim zaferi sonrasında ise servetin servet katmıştı. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın serveti 370 milyar doları aşmıştı.