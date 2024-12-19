Elon Musk için rüzgar tersine dönüyor

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk için rüzgar tersine dönmeye başladı. Seçim sonrası servetine servet katan ve Trump yönetiminde yer alan Musk'ı devlet kurumları incelemeye aldı. Seçmenler tarafından da istenmeyen adam ilan edilen Musk'a son darbe Fed'den geldi. Faiz kararı sonrası Tesla'nın hisselerinde sert düşüş başlarken, Musk'ın servetinden yaklaşık 30 milyar dolar eridi.

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ABD'de seçim sürecinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Elon Musk için rüzgar tersine dönmeye başladı.

Musk, Donald Trump'ın başkanlık yolundaki kritik isimler arasındaydı. Seçim kampanyasına 277 milyon dolar harcayan Musk, Trump'ın en yakınındakiler arasında yer almıştı.

Seçim zaferi sonrasında ise servetin servet katmıştı. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın serveti 370 milyar doları aşmıştı.

NTVPARA HABERLERİ

Elon Musk için rüzgar tersine dönüyor - 2

TESLA HİSSELERİNDE SERT DÜŞÜŞ

Musk'ın servetindeki artışta en büyük etki Tesla hisselerinden gelmişti.

Ancak ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası piyasalar karıştı.

ABD borsalarındaki sert düşüşten Tesla da etkilendi.

Tesla hisseleri yüzde 8'in üzerinde değer kaybederek 485 dolarlık zirveden 440 dolara kadar indi.

Musk'ın serveti ise 486 milyar dolardan 458 milyar dolara indi.

Elon Musk için rüzgar tersine dönüyor - 3

SEÇMENLER DE İSTEMİYOR

Öte yandan Quinnipiac tarafından yapılan bir anket, ABD'deki seçmenlerin yüzde 53'ünün Musk'ın Trump yönetiminde önemli bir rol oynamasını onaylamadığını ortaya koydu.

Ankete katılan kadınların yalnızca yüzde 31'i Musk'ın bir sonraki yönetimde büyük bir rol üstlenmesini onayladığını söylerken, Demokratların yalnızca yüzde 5'i onayladı.

Elon Musk için rüzgar tersine dönüyor - 4

DERİN DEVLET PEŞİNDE Mİ?

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk, devlet tarafından da incelemeye alındı.

Musk ile sahibi olduğu roket şirketi SpaceX'in, ulusal güvenlik kurallarına uyup uymadığı konusunda en az üç federal incelemeyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre incelemeler, Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri ve Pentagon tarafından başlatıldı.

Elon Musk, kendisi ve şirketi SpaceX hakkında alınan bu karar ile ilgili, "Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak peşime düştü. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm." ifadelerini kullandı.

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Elon Musk için rüzgar tersine dönüyor - 6
Elon Musk için rüzgar tersine dönüyor - 7
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