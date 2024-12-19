Elon Musk için rüzgar tersine dönüyor

DERİN DEVLET PEŞİNDE Mİ?

Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Musk, devlet tarafından da incelemeye alındı.



Musk ile sahibi olduğu roket şirketi SpaceX'in, ulusal güvenlik kurallarına uyup uymadığı konusunda en az üç federal incelemeyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.



ABD basınında yer alan haberlere göre incelemeler, Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri ve Pentagon tarafından başlatıldı.



Elon Musk, kendisi ve şirketi SpaceX hakkında alınan bu karar ile ilgili, "Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak peşime düştü. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm." ifadelerini kullandı.