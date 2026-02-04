Elon Musk servetine servet kattı. Dünyanın en zenginleri rekor kırıyor

Meta hisselerinin, şirketin bir kez daha Wall Street’in üç aylık gelir beklentilerini aşmasının ardından yükselmesiyle birlikte Mark Zuckerberg’in serveti 22 milyar dolardan fazla arttı. Bu artış, Zuckerberg’i Amazon’un Jeff Bezos’unu geride bırakarak dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumuna taşıdı.

Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre Zuckerberg’in net serveti perşembe günü 22 milyar dolar artarak 251,7 milyar dolara yükseldi.