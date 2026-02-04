Elon Musk servetine servet kattı. Dünyanın en zenginleri rekor kırıyor
04.02.2026 10:30
NTV - Haber Merkezi
Elon Musk'ın kendi rekorunu kırması 800 milyar dolar servete sahip ilk kişi olmasını sağladı. Dünyanın en zenginleri listesinde rakipleri Musk'ın ardından listede yerini korumaya çalışıyor.
DÜNYANIN EN ZENGİNİ
Elon Musk, roket üreticisi SpaceX'in yapay zeka ve sosyal medya şirketi xAI'yi satın almasının ardından, 800 milyar dolar veya daha fazla servete sahip ilk kişi oldu.
DÖRT AYDA REKOR ÜSTÜNE REKOR
Musk, sadece dört ay içinde net servetinde dört önemli kilometre taşına ulaştı. Ekim ayında, Başkan Trump'ın Hükümet Verimliliği Bakanlığı'ndan ayrılıp elektrikli araç üreticisi Tesla'ya odaklanmasının ardından Tesla hisselerinin yükselmesiyle 500 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi oldu. 15 Aralık'ta, özel yatırımcıların SpaceX'i Ağustos ayındaki 400 milyar dolardan 800 milyar dolara yükseltmesiyle, Musk 600 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi oldu. Dört gün sonra, Delaware Yüksek Mahkemesi'nin 2024 yılında alt mahkeme tarafından geçersiz kılınan Tesla hisse senedi opsiyonlarını geri vermesiyle, 700 milyar dolarlık servete ulaşan ilk kişi oldu.
Google'ın kurucu ortağı Larry Page, Oracle'ın Larry Ellison'ı geçerek dünyanın en zengin ikinci kişisi oldu. Ana şirket Alphabet'in hisseleri, yapay zeka momentumunun etkisiyle yükselişini sürdürdü.
Forbes Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre Page’in net serveti 261 milyar dolar. Page'in serveti son beş yılda katlanarak arttı ve 2020'deki 50,9 milyar dolardan 2025'in başında 144 milyar doların biraz üzerine çıktı
Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin, servetindeki yaklaşık beş milyar dolarlık yükselişin ardından dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu.
Sergey Brin, Google’ın çatı şirketi Alphabet hisselerinin son dönüm noktasına ulaşmasıyla dünyanın en zengin üçüncü kişisi oldu.
Meta hisselerinin, şirketin bir kez daha Wall Street’in üç aylık gelir beklentilerini aşmasının ardından yükselmesiyle birlikte Mark Zuckerberg’in serveti 22 milyar dolardan fazla arttı. Bu artış, Zuckerberg’i Amazon’un Jeff Bezos’unu geride bırakarak dünyanın en zengin dördüncü kişisi konumuna taşıdı.
Forbes’un Gerçek Zamanlı Milyarderler Listesi’ne göre Zuckerberg’in net serveti perşembe günü 22 milyar dolar artarak 251,7 milyar dolara yükseldi.