Elon Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Uzaktan çalışma sona eriyor

Söz konusu kararın federal hükümete ne kadar tasarruf sağlayacağı henüz bilinmiyor.



Haberde CNN'e konuşan bazı federal çalışanlar, ofise gitmeye zorlanmalarının kendilerini daha az üretken yapacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca evden çalıştıklarında mesai almadan daha fazla saat çalıştıklarını vurguladı.