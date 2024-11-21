Elon Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Uzaktan çalışma sona eriyor
ABD'de Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'in ilk icraatı belli oldu. Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na atanan iki ismin, federal kurumlarda uzaktan çalışmaya son vereceği iddia edildi. Karar ile çalışan sayısının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi. Uygulamanın 1,3 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.
ABD'de Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'in başına atandığı Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ilk icraatı belli oldu.
CNN'de yer alan habere göre Musk ve Ramaswamy'nin çalışanların gönüllü olarak işten ayrılması için federal kurumlarda uzaktan çalışmayı sona erdirecek. Çalışanların haftanın 5 günü ofise gelmesi zorunlu olacak.