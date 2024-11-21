Elon Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Uzaktan çalışma sona eriyor

ABD'de Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'in ilk icraatı belli oldu. Hükümet Verimliliği Bakanlığı'na atanan iki ismin, federal kurumlarda uzaktan çalışmaya son vereceği iddia edildi. Karar ile çalışan sayısının azaltılmasının hedeflendiği bildirildi. Uygulamanın 1,3 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor.

Elon Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Uzaktan çalışma sona eriyor - 1

ABD'de Elon Musk ile Vivek Ramaswamy'in başına atandığı Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) ilk icraatı belli oldu.

CNN'de yer alan habere göre Musk ve Ramaswamy'nin çalışanların gönüllü olarak işten ayrılması için federal kurumlarda uzaktan çalışmayı sona erdirecek. Çalışanların haftanın 5 günü ofise gelmesi zorunlu olacak.

NTVPARA HABERLERİ

Elon Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Uzaktan çalışma sona eriyor - 2

Bu tür bir zorunluluğun Washington DC'deki kurumların başka yerlere taşınmasıyla birlikte birçok federal çalışanın gönüllü olarak ayrılmasına yol açacağı iddia edildi.

Kararın Trump yönetiminin federal iş gücündeki kadroları azaltmasına ve hükümete para tasarrufu sağlamasına yardımcı olacağı iddia edildi.

Elon Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Uzaktan çalışma sona eriyor - 3

Söz konusu kararın federal hükümete ne kadar tasarruf sağlayacağı henüz bilinmiyor.

Haberde CNN'e konuşan bazı federal çalışanlar, ofise gitmeye zorlanmalarının kendilerini daha az üretken yapacağına inandıklarını belirtti. Ayrıca evden çalıştıklarında mesai almadan daha fazla saat çalıştıklarını vurguladı.

Elon Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Uzaktan çalışma sona eriyor - 4

Ülkede şu anda uzaktan çalışmasına izin verilen 1,3 milyon federal çalışan bulunuyor. Her kurum ihtiyacına göre uzaktan çalışma politikası belirliyor.

Elon Musk'ın ilk icraatı belli oldu: Uzaktan çalışma sona eriyor - 5

Donald Trump, DOGE'nin başına atadığı Musk ve Ramaswamy'nin hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılmasının, aşırı düzenlemelerin azaltmasının, savurgan harcamaların kesilmesinin ve federal kurumların yeniden yapılandırılmasının önünü açacağını açıklamıştı.

Trump, yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarındaki büyük israf ve dolandırıcılığı ortadan kaldıracaklarını söylemişti.

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