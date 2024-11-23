Elon Musk'ın tarihi yatırımı: Serveti rekor seviyede, 646 kat kazandı

ABD seçimlerinin en büyük kazananı Elon Musk'ın serveti rekor kırdı. Musk'ın toplam serveti 348 milyar dolara yükseldi. Seçim sürecinde 130 milyon dolar harcayan Musk, aradan geçen zamanda 84 milyar dolar kazandı. Böylece seçim harcamalarının getirisi 646 kat oldu.

Elon Musk'ın tarihi yatırımı: Serveti rekor seviyede, 646 kat kazandı - 1

Elon Musk, Donald Trump'ın seçim galibiyetinin en büyük kazananlarından biri oldu.

Elektrikli araç şirketi Tesla hisselerinde yaşanan rallinin ardından Musk'ın servetini rekor seviyeye taşıdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti yaklaşık 348 milyar dolara çıktı.

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Elon Musk'ın tarihi yatırımı: Serveti rekor seviyede, 646 kat kazandı - 2

Trump'ın en büyük destekçisi konumunda olan Musk, Kampanya sürecinde 130 milyon dolardan fazla bağışlamıştı.

Musk'ın mal varlığı seçimden bu yana 84 milyar dolar arttı. 5 Kasım itibarıyla toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Elon Musk'ın tarihi yatırımı: Serveti rekor seviyede, 646 kat kazandı - 3

Musk'ın servetinde Tesla'nın hisselerinde dün yaşanan yüzde 3,8'lik artış etkili oldu.

Ayrıca yapay zeka girişimi xAI'ın bir finansman turunda 5 milyar dolar topladı ve şirketin değeri 50 milyara yükseldi.

Elon Musk'ın tarihi yatırımı: Serveti rekor seviyede, 646 kat kazandı - 4

Dünyanın en zengin ismi olan Musk'ın serveti bu yıl yüzde 119 arttı.

Listenin ikinci sırasında ise 219 milyar dolar mal varlığı bulunan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos bulunuyor.

Elon Musk'ın tarihi yatırımı: Serveti rekor seviyede, 646 kat kazandı - 5

Analistlere göre Trump'ın başkan olarak seçilmesinin ardından Tesla'nın ayrıcalıklı bir konum elde edebileceği beklentileri satın alınmaya başladı.

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