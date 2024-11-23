Elon Musk'ın tarihi yatırımı: Serveti rekor seviyede, 646 kat kazandı

Trump'ın en büyük destekçisi konumunda olan Musk, Kampanya sürecinde 130 milyon dolardan fazla bağışlamıştı.



Musk'ın mal varlığı seçimden bu yana 84 milyar dolar arttı. 5 Kasım itibarıyla toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu.