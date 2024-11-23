Elon Musk'ın tarihi yatırımı: Serveti rekor seviyede, 646 kat kazandı
ABD seçimlerinin en büyük kazananı Elon Musk'ın serveti rekor kırdı. Musk'ın toplam serveti 348 milyar dolara yükseldi. Seçim sürecinde 130 milyon dolar harcayan Musk, aradan geçen zamanda 84 milyar dolar kazandı. Böylece seçim harcamalarının getirisi 646 kat oldu.
Elon Musk, Donald Trump'ın seçim galibiyetinin en büyük kazananlarından biri oldu.
Elektrikli araç şirketi Tesla hisselerinde yaşanan rallinin ardından Musk'ın servetini rekor seviyeye taşıdı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Musk'ın serveti yaklaşık 348 milyar dolara çıktı.