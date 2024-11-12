Elon Musk'tan tarihi yatırım: Bir haftada 546 kat kazandı
Elon Musk'ın seçim yatırımı meyvesini toplamaya devam ediyor. Tüm gücüyle Trump'ı destekleyen Musk, seçim kampanyasında 130 milyon dolardan fazla harcadı. Aradan geçen bir haftada serveti 71 milyar dolar arttı. Böylece Musk'ın seçim harcamalarının getirisi bir haftada 546 kat oldu.
Elon Musk, ABD seçimlerinin ardından servetine servet katmaya devam ediyor.
Musk'ın serveti seçimden sonraki bir haftada 71 milyar dolar artış gösterirken, toplam serveti 335 milyar dolara yükseldi.