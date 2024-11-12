Elon Musk'tan tarihi yatırım: Bir haftada 546 kat kazandı

SERVETİNİ KATLIYOR

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Musk'ın seçim günü olan 5 Kasım itibarıyla toplam serveti 264 milyar dolar civarında seyrediyordu.

Musk, son gelişmelerle ikinci sıradaki Bezos ile farkını 100 milyar doların üzerinde çıkardı. Bezos'un toplam serveti 228 milyar dolar olarak hesaplandı.