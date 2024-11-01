Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor

EMEKLİ MAAŞ FARKI KAPATILACAK MI?

Kamuoyunda bir süredir emekli maaş farkının kapatılmasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılması bekleniyordu.



Hatta belirli formüller üzerinde çalışmaların yapıldığı, Hazine üzerindeki etkisinin hesaplandığı belirleniyordu.



Prim ve gün sayılarındaki değişiklik, seyyanen zam ve güncelleme katsayısında düzenleme üzerinde çalışıldığı iddia ediliyordu.



Ekonomi yönetiminden son gelen açıklamalar, emekli maaş farkına ilişkin bir güncellemenin olmayacağını işaret etti.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sistemi ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok." dedi.