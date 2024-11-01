Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor
Emeklilik başvurusunu 2024 yılında yapanlar, 2025 yılına göre yüzde 30–36 oranında daha fazla aylık alacak. Bu durumdan yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor. Emekli adayları, son tarihten önce dilekçesini vermek için adımlarını hızlandırdı. Bir süredir maaşlarda oluşacak farka ilişkin düzenleme bekleniyordu. Çalışma Bakanı Işıkhan, konu ile ilgili bir düzenleme olmayacağını açıkladı. Bu arada 2024 yılı ile ilerleyen yılların emekli aylıkları karşılaştırıldı. Söz konusu farkın 6 yılda kapanacağı hesaplandı. İşte 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin merak edilenler...
Emekli adayları, 2024-2025 yılı maaş farkı nedeniyle başvurularını hızlandırdı.
2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 30-36 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor.