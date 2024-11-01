Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor

Emeklilik başvurusunu 2024 yılında yapanlar, 2025 yılına göre yüzde 30–36 oranında daha fazla aylık alacak. Bu durumdan yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor. Emekli adayları, son tarihten önce dilekçesini vermek için adımlarını hızlandırdı. Bir süredir maaşlarda oluşacak farka ilişkin düzenleme bekleniyordu. Çalışma Bakanı Işıkhan, konu ile ilgili bir düzenleme olmayacağını açıkladı. Bu arada 2024 yılı ile ilerleyen yılların emekli aylıkları karşılaştırıldı. Söz konusu farkın 6 yılda kapanacağı hesaplandı. İşte 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin merak edilenler...

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 1

Emekli adayları, 2024-2025 yılı maaş farkı nedeniyle başvurularını hızlandırdı.

2024 yılında emekli olanların 2025 yılında emekli olanlara göre yaklaşık olarak yüzde 30-36 daha fazla maaş alacağı hesaplanıyor.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 2

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamları üzerinden hesaplanıyor.

Her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici enflasyonu ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamına tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunuyor.

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 3

AYLIK FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Emekli aylıklarındaki temel fark enflasyon ve büyüme hızından kaynaklanıyor.

2024 yılında emekli olacakların aylık hesaplaması; 2023 yılındaki yüzde 4.5'lik büyüme ve yüzde 64,77’lik enflasyona göre yapılacak

Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. 2024 yılında emeklilere kümülatif zam oranı yüzde 86,16 oldu.

2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 40-44, büyüme ise yüzde 4 olarak tahmin ediliyor.

Sonuç olarak 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,8616 olarak hesaplanırken, 2025 yılında katsayının 1.4255 civarında bekleniyor.

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 4

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILMALI?

Hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olabilecekler.

Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar.

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 5

EMEKLİ MAAŞLARINDA NE KADAR FARK OLACAK?

Bu hesaplamalar agöre 2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılına göre yüzde 30-36 daha fazla aylık alacak.

Enflasyon yüzde 38 olursa maaş farkı yüzde 36 olacak. Enflasyonun yüzde 42 olması halinde fark yüzde 32 olarak belirlenecek.

Yüzde 44'lük enflasyon ise yüzde 30'luk farka yol açacak.

Enflasyon beklenenden daha yüksek gelmesi halinde maaş farkı azalacak.

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 6

EMEKLİ MAAŞ FARKI KAPATILACAK MI?

Kamuoyunda bir süredir emekli maaş farkının kapatılmasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılması bekleniyordu.

Hatta belirli formüller üzerinde çalışmaların yapıldığı, Hazine üzerindeki etkisinin hesaplandığı belirleniyordu.

Prim ve gün sayılarındaki değişiklik, seyyanen zam ve güncelleme katsayısında düzenleme üzerinde çalışıldığı iddia ediliyordu.

Ekonomi yönetiminden son gelen açıklamalar, emekli maaş farkına ilişkin bir güncellemenin olmayacağını işaret etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sistemi ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok." dedi.

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 7

KAÇ KİŞİ ETKİLENİYOR?

2024-2025 yılı emekli maaş farkından yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Bunlar içinde 140 bin kamu işçisi bulunduğu belirtiliyor.

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 8

EMEKLİ AYLIKLARI FARKI NE ZAMAN KAPANACAK?

Türk-İş'in yayınladığı bir raporda emekli aylıklarına ilişkin farklara yer verildi.

Rapor göre emekli aylıklarındaki farkların kapanması 2031 yılını bulacak.

Yani 12 bin 600 gün prim ödeyerek 2024 yılında emekli olan sigortalının aylık tutarını, ortalama kazançlar üzerinden çalışan bir kamu işçisi ancak 6 yıl daha fazla çalışarak ve toplamda 14 bin 760 gün prim ödeyerek yakalayabilecek.

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 9

İŞTE YIL YIL EMEKLİ MAAŞLARI

Raporda, 2024 yılı talepli emekli aylıkları ile ilerleyen yıllarda talep edilecek emekli aylıklarının karşılaştırılması şu şekilde yer aldı:

2024 YILI TALEPLİ EMEKLİ AYLIĞI: 49.314 TL
2025 YILINDA EMEKLİ OLUNURSA: 36.130 TL


2024 YILI TALEPLİ EMEKLİ AYLIĞI: 56.829 TL
2026 YILINDA EMEKLİ OLUNURSA: 42.777 TL

2024 YILI TALEPLİ EMEKLİ AYLIĞI: 61.673
2027 YILINDA EMEKLİ OLUNURSA: 48.124

Emekli adayları dikkat! 2024 yılında emekli olmak avantajlı mı? Fark 6 yılda kapanıyor - 10

2024 YILI TALEPLİ EMEKLİ AYLIĞI: 66.577 TL
2028 YILINDA EMEKLİ OLUNURSA: 55.309 TL

2024 YILI TALEPLİ EMEKLİ AYLIĞI: 71.250 TL
2029 YILINDA EMEKLİ OLUNURSA: 62.908 TL



2024 YILI TALEPLİ EMEKLİ AYLIĞI: 75.516 TL
2030 YILINDA EMEKLİ OLUNURSA: 70.680 TL

2024 YILI TALEPLİ EMEKLİ AYLIĞI: 78.952 TL
2031 YILINDA EMEKLİ OLUNURSA: 78.431 TL

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