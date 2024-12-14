Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik maaşları güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamları üzerinden hesaplanıyor.



Her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici enflasyonu ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamına tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunuyor.



2025 yılı emeklileri, 2024 yılındaki ocak ve temmuz dönemi emekli aylık artışlarından yararlanmıyorlar.



Başka bir ifadeyle 2024 yılında emekli olanlar, 2024 yılı güncelleme katsayısından yararlanmayıp bunun yerine ocak-temmuz dönemi emekli aylık artışlarından faydalanıyor.



2025 yılında emekli olacaklar ise 2024 yılı ocak-temmuz dönemi emekli zamları yerine 2024 yılı güncelleme katsayısından yararlanacaklar.