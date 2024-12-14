Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak
Emeklilikte 2024-2025 yılı maaş farkı netleşmeye başladı. Buna göre 2024 yılında emekli olanlar yüzde 30 oranında daha fazla maaş alacak. Bu durumdan yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor. Emekli adayları yıl sonuna doğru başvurularını hızlandırmaya başladı. İşte 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin merak edilenler...
Emekli aylıklarında 2024-2025 yılı maaş farkı netleşmeye başladı.
Yıl sonuna yaklaşılırken emekli adayları, daha yüksek maaş için başvurularını hızlandırdı.