Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak

Emeklilikte 2024-2025 yılı maaş farkı netleşmeye başladı. Buna göre 2024 yılında emekli olanlar yüzde 30 oranında daha fazla maaş alacak. Bu durumdan yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor. Emekli adayları yıl sonuna doğru başvurularını hızlandırmaya başladı. İşte 2024-2025 yılı maaş farkına ilişkin merak edilenler...

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 1

Emekli aylıklarında 2024-2025 yılı maaş farkı netleşmeye başladı.

Yıl sonuna yaklaşılırken emekli adayları, daha yüksek maaş için başvurularını hızlandırdı.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 2

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR OLACAK?

Bu hesaplamalara göre 2024 yılında emekli olanlar, 2025 yılına göre en az yüzde 30 daha fazla maaş alacak.

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 3

EMEKLİLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILMALI?

Hem özel sektör hem her ayın 1'inde ücretlerini alan kamu işçileri 31 Aralık'a kadar emeklilik talep dilekçesini verdikleri takdirde 2024 emeklisi olabilecekler.

Kamuda her ayın 14'ünde aylığını alan işçiler de 14 Ocak 2025 tarihine kadar emeklilik dilekçelerini verdikleri takdirde 2024 emeklisi sayılıyorlar.

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 4

KAÇ KİŞİ ETKİLENİYOR?

2024-2025 yılı emekli maaş farkından yaklaşık 300 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor.

Bunlar içinde 140 bin kamu işçisi bulunduğu belirtiliyor.

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 5

FARK 6 YILDA KAPANIYOR

Türk-İş'in yayınladığı bir raporda emekli aylıklarına ilişkin farklara yer verildi. Rapora göre emekli aylıklarındaki farkların kapanması 2031 yılını bulacak.

Buna göre 12 bin 600 gün prim ödeyerek 2024 yılında emekli olan sigortalının aylık tutarı, 6 yıl daha fazla çalışarak ve toplamda 14 bin 760 gün prim ödeyerek denkleşebilecek.

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 6

2024-2025 EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖRNEĞİ

Sendikaların hesaplamalarına göre 9900 gün prim ödemesi olan bir işçinin emekli maaşları şu şekilde olacak:

Enflasyon yüzde 45 ve büyüme oranı yüzde 3,5 olması halinde

2024 emekli maaşı: 51 bin 832 lira
2025 emekli maaşı: 38 bin 274 lira

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 7

EMEKLİ MAAŞLARI NASIL HESAPLANIR?

Emeklilik maaşları güncelleme katsayısı, enflasyon ve büyüme rakamları üzerinden hesaplanıyor.

Her yılın aralık ayına göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici enflasyonu ile büyüme hızının yüzde 30’unun toplamına tam sayısının ilâve edilmesi sonucunda bulunuyor.

2025 yılı emeklileri, 2024 yılındaki ocak ve temmuz dönemi emekli aylık artışlarından yararlanmıyorlar.

Başka bir ifadeyle 2024 yılında emekli olanlar, 2024 yılı güncelleme katsayısından yararlanmayıp bunun yerine ocak-temmuz dönemi emekli aylık artışlarından faydalanıyor.

2025 yılında emekli olacaklar ise 2024 yılı ocak-temmuz dönemi emekli zamları yerine 2024 yılı güncelleme katsayısından yararlanacaklar.

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 8

AYLIK FARK NEDEN KAYNAKLANIYOR?

Emekli aylıklarındaki temel fark enflasyon ve büyüme hızından kaynaklanıyor.

2024 yılında emekli olacakların aylık hesaplaması; 2023 yılındaki yüzde 4,5'lik büyüme ve yüzde 64,77’lik enflasyona göre yapılacak

Ocak ayında emeklilere yüzde 49,25, temmuz ayında da yüzde 24,73 oranında zam yapıldı. 2024 yılında emeklilere kümülatif zam oranı yüzde 86,16 oldu.

2025 yıl sonu enflasyonu yüzde 45, büyüme ise yüzde 3,5 olarak tahmin ediliyor.

Sonuç olarak 2024 yılı güncelleme katsayısı 1,8616 olarak hesaplanırken, 2025 yılında katsayının 1,4605 civarında bekleniyor.

Emekli adayları dikkat! 2024'te emekli olan yüksek maaş alacak - 9

EMEKLİ MAAŞ FARKI KAPATILACAK MI?

Kamuoyunda bir süredir emekli maaş farkının kapatılmasına ilişkin bazı düzenlemeler yapılması bekleniyordu.

Hatta belirli formüller üzerinde çalışmaların yapıldığı, Hazine üzerindeki etkisinin hesaplandığı iddia ediliyordu.

Prim ve gün sayılarındaki değişiklik, seyyanen zam ve güncelleme katsayısında düzenleme üzerinde çalışıldığı söyleniyordu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilik sistemi ya da emekli aylıklarının hesaplanmasıyla ilgili bir konu gündemimizde yok." demişti.

DAHA FAZLA GÖSTER