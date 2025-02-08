Emekli banka promosyon tutarlarında son durum: Bankalar ne kadar emekli promosyonu veriyor? En yüksek promosyon veren bankalar

Emekli banka promosyon ücretleri şubat ayı itibarıyla güncellendi. Yeni emekli olan veya emekli maaşlarını yeni bir bankaya taşımak için güncel promosyonlara göz atan emekliler, özel ve kamu bankalarının ne kadar promosyon verdiğini araştırıyor. 2025 şubat ayına girilmesiyle birlikte, bankalar tarafından güncellenen promosyon tutarları ile birlikte 27 bin liraya varan promosyon fırsatı oluştu. Peki, emekliye en yüksek hangi banka promosyon veriyor? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?