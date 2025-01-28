Emekli promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak? Rekor artış kapıda
Emekli banka promosyonlarının 2025 yılında ne kadar olacağı, emekli olmaya hak kazanan veya anlaşmalı olduğu bankayla taahhüt süresi sona eren emeklilerin gündeminde yer alıyor. 2025 yılının ocak-haziran dönemi için emeklilere yapılan yüzde 15,75'lik maaş zammı sonrası, emekli promosyonlarına yapılacak artış yeniden gündeme geldi. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokol ile birlikte uzmanlar promosyon ödemelerinde yüzde 50’ye varan artışlar öngörüyor. Peki, emekli banka promosyonları ne kadar olacak?
2025 emekli banka promosyonlarının güncellenmesini bekleyen vatandaşlar, her hangi bir bankayla anlaşmadan önce promosyon tutarlarının belli olmasını bekliyor. SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokolle birlikte kamu ve özel bankalar emekli promosyonlarını güncelleyecek. Peki, emekli banka promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak?