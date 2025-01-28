Emekli promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak? Rekor artış kapıda

Emekli banka promosyonlarının 2025 yılında ne kadar olacağı, emekli olmaya hak kazanan veya anlaşmalı olduğu bankayla taahhüt süresi sona eren emeklilerin gündeminde yer alıyor. 2025 yılının ocak-haziran dönemi için emeklilere yapılan yüzde 15,75'lik maaş zammı sonrası, emekli promosyonlarına yapılacak artış yeniden gündeme geldi. Mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokol ile birlikte uzmanlar promosyon ödemelerinde yüzde 50’ye varan artışlar öngörüyor. Peki, emekli banka promosyonları ne kadar olacak?

Emekli promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak? Rekor artış kapıda - 1

2025 emekli banka promosyonlarının güncellenmesini bekleyen vatandaşlar, her hangi bir bankayla anlaşmadan önce promosyon tutarlarının belli olmasını bekliyor. SGK ile bankalar arasında yapılacak yeni protokolle birlikte kamu ve özel bankalar emekli promosyonlarını güncelleyecek. Peki, emekli banka promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak?

NTVPARA HABERLERİ

Emekli promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak? Rekor artış kapıda - 2

EMEKLİ PROMOSYONLARI 2025'TE NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz yıl kamu bankaları 8 bin TL ile 12 bin TL arası promosyon ödemeleri sunarken, özel bankalar bu rakamı 21 bin TL’ye kadar çıkardı.

2025’te ise promosyon tutarlarının, yapılacak yeni anlaşmalarla kamu bankalarında 12 bin TL ile 18 bin TL arasında, özel bankalarda ise çok daha yüksek seviyelere ulaşması bekleniyor.

Ekonomistler yüzde 50'ye yakın promosyon artışı beklerken özel bankalarda da promosyon yarışı iyice kızışabilir.

Emekli promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak? Rekor artış kapıda - 3

ZAMLI EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Kamu bankalarının öncülük edeceği promosyon kampanyalarının, mart ve nisan aylarında duyurulması planlanıyor.

Uzmanlar, emeklilerin bu süreçte acele etmemesi ve en yüksek teklifleri değerlendirebilmek için SGK’nın protokolünü beklemesi gerektiğini vurguluyor.

Emekli promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak? Rekor artış kapıda - 4

YENİ BANKA TERCİHİ İÇİN MART AYI BEKLENMELİ

Mevcut promosyon anlaşmasını iptal ederek yeni bir bankayla çalışmak isteyen emeklilerin erken iptallerde geri ödeme yapması gerekebiliyor.

Bu nedenle emeklilerin daha avantajlı teklifler için mart ayında SGK ile bankalar arasında yapılacak protokolü beklemesi daha doğru bir hamle olacaktır.

Emekli promosyonları 2025 yılında ne kadar olacak? Rekor artış kapıda - 5

2025'TE EN YÜKSEK PROMOSYONU HANGİ BANKA VERECEK?

Emeklilerin heyecanla beklediği promosyon rakamları, bankalar arasında başlayacak yarışla şekillenecek. Hangi bankaların promosyon lideri olacağı önümüzdeki aylarda belli olacak.

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