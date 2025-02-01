Emekli banka promosyonları 2025'de ne kadar olacak? Gözler promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmelerde

BEKLENEN TUTAR NEDİR?

Bu yıl ise promosyon tutarlarının yeni anlaşmalarla birlikte kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor. Özel bankalarda ise her yıl olduğu gibi bu yıl da artış göstermesi ve yaklaşık yüzde 50 artması öngörülüyor.