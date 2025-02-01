Emekli banka promosyonları 2025'de ne kadar olacak? Gözler promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmelerde

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasındaki emekli promosyon pazarlıkları 2025 yılı için başlıyor. Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren bu süreçte, promosyon tutarlarının ciddi oranda artması bekleniyor. Bankalar, emeklileri kendi bünyelerine çekebilmek için cazip promosyon teklifleri sunmaya hazırlanıyor. Peki, emekli banka promosyonları 2025'de ne kadar olacak?

Emekli banka promosyonları 2025'de ne kadar olacak? Gözler promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmelerde - 1

2025 yılı emekli banka promosyonlarının güncellenmesini bekleyen milyonlarca vatandaş, herhangi bir banka ile anlaşma yapmadan önce yeni promosyon tutarlarının açıklanmasını bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile kamu ve özel bankalar arasında yürütülecek görüşmelerin ardından, emeklilere yönelik promosyon ödemelerinin önemli ölçüde artırılması planlanıyor. Özellikle özel bankalar, daha yüksek promosyon rakamları ve ek avantajlarla emeklileri kendilerine çekmek için rekabete girecek. Önceki yıllarda olduğu gibi, emekli maaşını belirli bir bankaya taşıyanlar, bankaların sunduğu promosyon ödemelerinden yararlanabilecek.

NTVPARA HABERLERİ

Emekli banka promosyonları 2025'de ne kadar olacak? Gözler promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmelerde - 2

Kamu bankalarının banka promosyonları geçen yıl 8 bin lira ile 12 bin lira arasında değişirken, özel bankalarda bu rakam 21 bin liraya kadar çıkabiliyordu.

Emekli banka promosyonları 2025'de ne kadar olacak? Gözler promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmelerde - 3

BEKLENEN TUTAR NEDİR?

Bu yıl ise promosyon tutarlarının yeni anlaşmalarla birlikte kamu bankalarında 12 bin lira ile 18 bin lira arasında olması bekleniyor. Özel bankalarda ise her yıl olduğu gibi bu yıl da artış göstermesi ve yaklaşık yüzde 50 artması öngörülüyor.

Emekli banka promosyonları 2025'de ne kadar olacak? Gözler promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmelerde - 4

Emekli promosyonlarından faydalanmak isteyenlerin, belirli bir bankayla üç yıllık maaş ödeme taahhüdü imzalaması gerekiyor. Bankalar, müşterilerine ek avantajlar sunarak daha fazla emekliyi kendi bünyelerine çekmeye çalışacak. Promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının taşınmasının ardından belirli bir süre içinde hesaplara aktarılacak.


Emekli banka promosyonları 2025'de ne kadar olacak? Gözler promosyon anlaşmasına ilişkin görüşmelerde - 5

SGK ve bankalar arasındaki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, 2025 yılı promosyon miktarları ve şartları resmi olarak duyurulacak. Emekliler, kendileri için en uygun teklifi seçerek maaşlarını ilgili bankalara taşıyabilecek. Yeni promosyon miktarlarının ve şartlarının önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

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