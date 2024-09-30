Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi
Yeni emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan birçok kişiye bankalarda cazip promosyon fırsatları yer alıyor. Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları devam ederken, özel bankalardaki promosyon ücretleri 18 bin liraya ulaştı. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel ise 24 bin liraya varan ödeme imkanı doğdu. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?
Emekliye banka promosyon ücretleri ve emekli maaşlarını farklı bankalara taşıma ayrıcalıkları eylül ayı itibarıyla güncellendi. Hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, yeni emekli olan veya maaşını taşıyacak yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bankalar tarafından belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonrasında 24 bin liraya varan promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?