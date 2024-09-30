Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi

Yeni emekli olmaya hak kazanmış ya da emekli maaşını başka banka taşıyacak olan birçok kişiye bankalarda cazip promosyon fırsatları yer alıyor. Emekli maaşı banka promosyon ücretlerinin ne kadar olduğu, yeni emekli olan veya bankalardaki promosyon taahhüt süresi sona eren emekliler tarafından sorgulanıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar promosyon fırsatları devam ederken, özel bankalardaki promosyon ücretleri 18 bin liraya ulaştı. Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel ise 24 bin liraya varan ödeme imkanı doğdu. Peki, emekliye en yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Hangi banka, ne kadar promosyon veriyor?

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 1

Emekliye banka promosyon ücretleri ve emekli maaşlarını farklı bankalara taşıma ayrıcalıkları eylül ayı itibarıyla güncellendi. Hangi kamu bankasının ne kadar promosyon vereceği ve promosyon başvurularının nasıl yapılacağı, yeni emekli olan veya maaşını taşıyacak yüz binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. Bankalar tarafından belirlenen tarihlerde yapılan başvurular sonrasında 24 bin liraya varan promosyon hakkı elde edilebilecek. Peki, emekli maaşı banka promosyon ücretleri ne kadar oldu? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

NTVPARA HABERLERİ

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 2

VAKIFBANK'TAN EMEKLİYE PROMOSYON MÜJDESİ

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerine, 12 bin liraya varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık bin liraya, 12 ayda 12 bin liraya varan nakit ödeme fırsatı yer alıyor.

Böylelikle maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 24 bin liraya varan ödeme yapılacak.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 3

ÖZEL BANKALARDA EMEKLİYE 18 BİN LİRAYA VARAN PROMOSYON

Emekli maaşlarına temmuz ayında yapılan son zamların ardından, bankalarda emekli promosyonları artış göstermişti. Eylül ayı itibarıyla, yeni bankalarla promosyon anlaşması yapacak olan emeklilere, İNG Bank ve Yapı Kredi 18 bin TL promosyon veriyor.

Bu doğrultuda İNG Bank ve Yapı Kredi'ye emekli maaşını taşıyan emekliler 18 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 4

EMEKLİ MAAŞINI KAMU BANKALARINA TAŞIYAN EMEKLİLERE 12 BİN LİRA PROMOSYON

Emeklilere en düşük emekli maaşından başlayarak verilecek promosyon miktarı yenilendi. Emekli maaşı belli bir seviyenin üzerinde olan kamu bankasından maaş alan emeklilere de 8-12 bin lira arasında promosyon fırsatları yer alıyor.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 5

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Bankaların son açıkladığı emekli maaşı promosyonları ise belli oldu.

İşte 2024 eylül ayı itibarıyla bankların güncel promosyon ödemeleri;

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 6

İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli Maaş Aralığınıza Göre 12.000 TL'ye Varan Promosyonlar Sizi Bekliyor!​

Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Promosyon tutarı, ödemelerine aracılık edilen tüm emekli maaşlarının 1 aya karşılık gelen tutarı (varsa haciz ve nafaka kesintisi düşülerek) üzerinden hesaplanır ve 3 yıllığına peşin olarak tabloda gösterilen oranlarda ödeme yapılır.​

Maaş Aralığı;

10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 7

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ve Troy Emekli Bankomat Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.000 TL'ye, 12 ayda 12.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

Kampanyadan 1 Temmuz-31 Aralık 2024 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyan veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

1 aylık emekli maaşı tutarı;

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 8

HALKBANK EMEKLİ PROMOSYON

Emekli maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.

Maaş Tutarı;

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 9

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Müşterilerimizin 2022 yılına ilişkin devam eden promosyon tutarlarını iade etmeden başvuruları alınabilecek olup, 2024 promosyon ödemesi yapılırken önceki döneme ilişkin iade tutarı sistemsel olarak mahsup edilecektir.

Emekli aylıklarını Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimizin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Bankamız aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.

Bankamızdan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşterilerimiz için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.

Maaş tutarı;

10.000.TL ye (10.000.TL hariç) kadar olanlara 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL (15.000.TL hariç) arasında olanlara 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TL (20.000.TL hariç) arasında olanlara 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 10

ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız:

0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;

10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;

15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;

20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 11

QNB FİNANSBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü

Cep telefonunuzdan vereceğiniz dijital onay sayesinde şubeye gelmeden maaşınızı taşıyın, 15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon kazanın.

15.000 TL ‘ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL’ye varan emeklilik ödülü.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 12

DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emeklilere 12.000 TL’ye varan nakit promosyon!

Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 12.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın.

Maaş tutarı;

0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL

10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL

15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri maaş alanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacak.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 13

AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU

SGK Emekli Maaşını Akbank'tan Alanlara 15.000 TL’ ye Varan Promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte Toplamda 17.500 TL Ödül Fırsatı!

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01 Eylül – 30 Eylül 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklilerimiz 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.

Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 17.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.​

Maaş tutarı;

9.999 TL ye kadar olması halinde 6.250 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arasında olması halinde 10.000 TL,

15.000 TL – 19.999 TL arasında olması halinde 12.000 TL,

20.000 TL ve üzerinde olması halinde 15.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 14

YAPI KREDİ EMEKLİ PROMOSYONU

18.000 TL’ye Varan Emekli Promosyon Yapı Kredi’de

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emeklilerine özel hazırlamış olduğumuz “Emeklilik Paketi” avantajlarımızdan yararlanmak için emekli maaşınızı Yapı Kredi’den almanız yeterli!

Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan;

bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 9.250 TL;

10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 13.000 TL;

15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 15.500 TL;

20.000 TL’ nin üzerindeyse 18.000 TL nakit promosyon ödenir.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 15

GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını Garanti BBVA'dan alanlara 15.000 TL’ye varan nakit promosyon! Emekli promosyon fırsatını kaçırmayın.

Garanti BBVA emekli promosyon 2024 maaş tutarı;

10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250TL,

10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL,

15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500 TL,

20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL olarak promosyon ödemesi yapılacak.

Emekli banka promosyonu sorgulama 2024: Hangi banka, ne kadar maaş promosyonu veriyor? Maaşını taşıyan emeklilere promosyon fırsatları güncellendi - 16

İNG BANK EMEKLİ PROMOSYONU

Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara, 18.000 TL’ye varan nakit promosyon.

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşınızı ING’ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 15.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 3.000 TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler.

Siz de maaşınızı kolayca ING’ye taşıyın, nakit promosyon fırsatlarını ve emekli müşterilerimize sunduğumuz ayrıcalıkları kaçırmayın.

Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz!

1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,

10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,

10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,

15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,

20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.

DAHA FAZLA GÖSTER