16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?

Emekli bayram ikramiyesi zammı için yürütülen çalışmanın detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti kurmayları yeni ikramiye tutarını belirlemek için toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçilirken masada konuşulan rakamlar belli oldu. Emekli bayram ikramiyesinde yapılacak yeni artış için %33’lük zam oranı öne çıktı. Zam oranının kesinleşmesinin ardından torba yasaya eklenecek ve TBMM Başkanlığının onayına sunulacak. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammı gelişmeleri…

16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? - 1

Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, ölüm aylığından yararlananlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve birçok hak sahibi ikramiyelerden yararlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti kurmaylarının ikramiye zammına ilişkin yeni bir çalışma yaptığı öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantıda ikramiyenin ne kadar olması gerektiğine ilişkin raporunu sundu. Emekli ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yaklaşık 16 milyon emekliye ulaşacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili yapılan toplantının detayları…

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16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? - 2

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?

Emekli bayram ikramiyesi çalışmasının detayları belli oldu. 29 Mart’ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti kurmayları çalışma yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AK Parti Genel Başkanı Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? - 3

Toplantıda ikramiyenin ne kadar olması gerektiği konusu görüşülürken Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarından etki analizi ortaya koyması istendi. Yapılan çalışmalar sonucunda AK Parti kurmayları rakamın 4 bin lira olabileceğini ifade etti.

3 bin liralık ikramiye bin lira artması durumunda zam oranı yüzde 33 olacak. 16 milyon 618 emekliye 4 bin lira ödemesi durumunda 34.5 milyar TL emeklilere ödenmiş olmacak. 99 milyar TL'lik önceki ödemeyle birlikte hak sahiplerine 133.5 milyar lira ödenecek.

4 bin liralık miktar liralık artış henüz kesinlik kazanmadı. Hafta sonu yapılacak yeni toplantıda rakamın belli olması bekleniyor.

16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? - 4

EMEKLİ İKRAMİYESİ ZAMMI TORBA YASAYA EKLENECEK

Emekli bayram ikramiyesi artışı için hafta sonu yapılacak yeni toplantıda teklifin netleşmesi ve torba kanuna eklenerek yasalaşması bekleniyor. Emekli ikramiyesi ödemeleri için normal şartlarda toplam ayrılan bütçe 99 milyar TL olarak dikkat çekti.  Emekli bayram ikramiyesi zammı oranı kesinleştikten sonra Meclis’in onayına sunulacak. TBMM Başkanlığından geçmesi durumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’In imzasıyla yasalaşacak ve resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek. 

16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? - 5

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri ödemeleri genellikle bayramdan 1 hafta önce hesaplara aktarılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı’ndan emekli olanların ödeme günleri tahsis numarasına göre farklı günlerde yatırılıyor. Emeklilerin yanı sıra diğer hak sahiplerinin ödeme tarihlerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ayrıca tarih bilgilendirmesi yapıyor. Emeklilerin ikramiyelerden yararlanabilmesi için herhangi bir başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Şubat ayından önce emekli olanlar ikramiyeden yararlanabilecek.

16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak? - 6

KİMLER ALABİLİR?

SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte bayram öncesinde emekli olmaya hak kazanan yeni emeklilerde ikramiye alabilecek.

Yaşlılık maaşı alanlar ikramiye alabilirken dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Örneğin dul maaşından emekli ikramiyesinin %70’ini alanlar bu oranda ikramiye alırken ölüm aylığı olarak %30 alanlar da bu hisseye göre ikramiyeden yararlanacak.

Vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı, sürekli iş göremezlik geliri olanlar, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular, terörden zarar gören sivil vatandaşlara ikramiye ödemesi yapılacak.

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