16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?
Emekli bayram ikramiyesi zammı için yürütülen çalışmanın detayları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti kurmayları yeni ikramiye tutarını belirlemek için toplantı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçilirken masada konuşulan rakamlar belli oldu. Emekli bayram ikramiyesinde yapılacak yeni artış için %33’lük zam oranı öne çıktı. Zam oranının kesinleşmesinin ardından torba yasaya eklenecek ve TBMM Başkanlığının onayına sunulacak. Peki SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesi zammı gelişmeleri…
Emekli bayram ikramiyeleri, her yıl Ramazan ve Kurban Bayramı’ndan önce emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim maaşı alanlar, ölüm aylığından yararlananlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler ve birçok hak sahibi ikramiyelerden yararlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti kurmaylarının ikramiye zammına ilişkin yeni bir çalışma yaptığı öğrenildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı toplantıda ikramiyenin ne kadar olması gerektiğine ilişkin raporunu sundu. Emekli ikramiyeleri maaş alınan hesaplar aracılığıyla yaklaşık 16 milyon emekliye ulaşacak. Peki Emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? İşte, emekli bayram ikramiyesiyle ilgili yapılan toplantının detayları…