16 milyon emekli dikkat kesildi: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak, kaç TL zamlanacak?

Toplantıda ikramiyenin ne kadar olması gerektiği konusu görüşülürken Hazine ve Maliye Bakanlığı bürokratlarından etki analizi ortaya koyması istendi. Yapılan çalışmalar sonucunda AK Parti kurmayları rakamın 4 bin lira olabileceğini ifade etti.



3 bin liralık ikramiye bin lira artması durumunda zam oranı yüzde 33 olacak. 16 milyon 618 emekliye 4 bin lira ödemesi durumunda 34.5 milyar TL emeklilere ödenmiş olmacak. 99 milyar TL'lik önceki ödemeyle birlikte hak sahiplerine 133.5 milyar lira ödenecek.



4 bin liralık miktar liralık artış henüz kesinlik kazanmadı. Hafta sonu yapılacak yeni toplantıda rakamın belli olması bekleniyor.



