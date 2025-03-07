Emekli bayram ikramiyesi için kritik tarih: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak?

Ramazan Bayramı bu yıl 29 Mart'ta kutlanacak. Her yıl emeklilere yönelik yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi tarafından da alınacak.