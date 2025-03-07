Emekli bayram ikramiyesi için kritik tarih: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte birçok hak sahibinin yararlandığı ikramiyelerde yeni çalışma yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulmuştu. Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bayram ikramiyeleri Pazartesi günü mecliste görüşülecek. Emekli ikramiyeleri son olarak %50 artırılarak 3.000 liraya yükseltilmişti. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, ikramiyelere ilişkin yaşanan son gelişmeler…

Emekli bayram ikramiyesi için kritik tarih: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? - 1

Ramazan Bayramı bu yıl 29 Mart'ta kutlanacak. Her yıl emeklilere yönelik yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi tarafından da alınacak.

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Emekli bayram ikramiyesi için kritik tarih: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? - 2

TBMM'DE GÖRÜŞÜLECEK

Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin çalışma Pazartesi günü (10 Mart) görüşülecek.

İkramiyelerin 4 bin lira civarına yükseltilmesi bekleniyor. 

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranındaki artışla 3 bin liraya yükselen bayram ikramiyeleri için bu yıl yapılacak zam tutarı açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını açıklamıştı.

Emekli bayram ikramiyesi için kritik tarih: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılacağı bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

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