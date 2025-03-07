Emekli bayram ikramiyesi için kritik tarih: Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak?
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle birlikte birçok hak sahibinin yararlandığı ikramiyelerde yeni çalışma yapılacağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulmuştu. Emekli ikramiyeleriyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bayram ikramiyeleri Pazartesi günü mecliste görüşülecek. Emekli ikramiyeleri son olarak %50 artırılarak 3.000 liraya yükseltilmişti. Peki Emekli bayram ikramiyeleri 2025 ne kadar olacak? İşte, ikramiyelere ilişkin yaşanan son gelişmeler…
Ramazan Bayramı bu yıl 29 Mart'ta kutlanacak. Her yıl emeklilere yönelik yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi tarafından da alınacak.