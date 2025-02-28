Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2025 emekli ikramiye zammı ne zaman belli olacak?

Yüzde 25 artış yapılması durumunda 3 bin 750 lira olacak.



Zam oranının yüzde 30 seviyesinde olması halinde ise ikramiyeler 900 lira artacak ve 3 bin 900 lira olacak.



Yüzde 35 oranında bayram ikramiyesi zammı olursa eğer ikramiye tutarı 4 bin lira sınırını aşacak ve 4 bin 50 lira olacak.



Yüzde 40 zam durumunda ise emeklilerin alacağı ikramiyeler, 4 bin 200 liraya yükselecek.