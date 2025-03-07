Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler Bakanlıktan gelecek açıklamada

Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, yaklaşan 2025 Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Hükümet tarafından her yıl bayram öncesi yatırılan emekli ikramiyelerinin bu yıl tarih merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler Bakanlıktan gelecek açıklamada - 1

Ramazan Bayramı bu yıl 29 Mart'ta kutlanacak. Her yıl emeklilere yönelik yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi tarafından da alınacak.

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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler Bakanlıktan gelecek açıklamada - 2

BAKAN IŞIKHAN DUYURMUŞTU

Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50 oranındaki artışla 3 bin liraya yükselen bayram ikramiyeleri için bu yıl yapılacak zam tutarı açıklanmadı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin artırılması yönünde çalışmalar yapıldığını açıklamıştı.

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler Bakanlıktan gelecek açıklamada - 3

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi ödemeleri geçtiğimiz yıl bayramdan 1 hafta önce emeklilerin hesaplarına yatırılmaya başlamıştı.

2025 Ramazan Bayramı öncesinde ise ödemelerin 24-28 Mart haftasında yapılacağı bekleniyor.

İkramiyeler, emeklilerin tahsis numarasının son hanesine göre maaş aldıkları bankalar aracılığıyla hesaplara aktarılacak.

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