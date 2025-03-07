Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Gözler Bakanlıktan gelecek açıklamada
Emekli bayram ikramiyesi ödeme günleri, yaklaşan 2025 Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. Hükümet tarafından her yıl bayram öncesi yatırılan emekli ikramiyelerinin bu yıl tarih merak ediliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ramazan Bayramı bu yıl 29 Mart'ta kutlanacak. Her yıl emeklilere yönelik yapılan bayram ikramiyesi ödemeleri, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aylığı alanlar, şehit yakınları, gaziler ve şampiyon sporcular gibi birçok hak sahibi tarafından da alınacak.